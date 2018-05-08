T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşkiya Hamido, 104 yaşında hayatını kaybetti

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan 'Eşkıya Hamido' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti

08 Mayıs 2018 16:32

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'te 47 yıl boyunca dağlarda eşkıyalık yapan \'Eşkıya Hamido\' lakaplı Hamit Aldemir, 104 yaşında hayatını kaybetti.
Siirt\'te uzun yıllar dağlarda eşkıyalık yaptıktan sonra 1967 yılında silah bırakan \'Eşkıya Hamido\' lakaplı Hamit Aldemir, dün gece kaldığı torunlarının evinde solunum yetmezli nedeniyle hayatını kaybetti. Hamit Aldemir, bugün yakınları ve çok sayıda kişi tarafından kent merkezindeki Şeyh Musa Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Hamit Aldemir, terör örgütü PKK\'ya silah bırakması gerektiği konusunda da çağrılarda bulunmuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Yücel DURAKSİİRT DHA SİİRTHamidoHamit AldemirSiirtMusa MezarlığıPKKFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24