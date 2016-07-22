'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Deniz Çakır'ın yerine Meryem Uzerli mi geliyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziden başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın yerine, son olarak 'Gecenin Kraliçesi' adlı diziyle izleyiciyle buluşan Meryem Uzerli'nin geleceği iddia edildi.

Sözcü'nün magazin kulislerine dayandırdığı iddiaya göre, ‘Gecenin Kraliçesi’ dizinde hayal kırıklığı yaşayan Meryem Uzerli’nin ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin kadrosuna dahil olacak. Uzerli, başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı dizinin yeni bölümleri için Ağustos’un ikinci haftasında kamera karşısına geçecek.