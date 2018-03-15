Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibi Twitter'da gündem oldu: Buzu var, rakı yok!

ATV kanalında yayınlanan "Eşikya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraf Twitter'da gündem oldu. Twitter kullanıcıları tarafından paylaşılan fotoğrafa "Buzu var, rakı yok" yorumunda bulunuldu.

ATV kanalında yayınlanan “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ekibinin fotoğrafı sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca fotoğrafı Instagram hesabından “Eşkıya ekibi, roka-balık’ta”mesajıyla paylaştı. Fotoğraf kısa sürede Twitter’da da yayıldı. Ancak fotoğraftaki bazı ayrıntılar dikkat çekti. Masada mezeler, su dolu rakı bardakları, buz ve şalgam olmasına karşın, rakıların olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada, paylaşılan fotoğrafın altına şöyle yorumlar yapıldı: