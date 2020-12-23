T24 LogoT24 Logo
Magazin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden 'ara tatil' kararı

23 Aralık 2020 18:29

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ara tatile çıktı. Daha önce ara verilmeden devam edeceği belirtilen dizisinin senaryosunda yapılacak yenilikler nedeniyle iki haftalığına yayınlanmayacağı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş’ın atardığı habere göre, ATV’de 6. Sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi, yayınına 2 hafta ara veriyor.

Dizi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.

Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

Tıklayın: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 177. bölüm izle!

 

 

ETİKETLER

eşkıya dünyaya hükümdar olmazatvdizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24