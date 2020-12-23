Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden 'ara tatil' kararı

ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ara tatile çıktı. Daha önce ara verilmeden devam edeceği belirtilen dizisinin senaryosunda yapılacak yenilikler nedeniyle iki haftalığına yayınlanmayacağı öne sürüldü.

Birsen Altuntaş’ın atardığı habere göre, ATV’de 6. Sezonuyla ekranlara gelen fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ekibi, yayınına 2 hafta ara veriyor.

Dizi 29 Aralık'ta tatile çıkacak ve çekimlere 8 Ocak itibarıyla yeniden başlayacak.

Bu sırada 5 Ocak ve 12 Ocak'ta ise yeni bölüm ekrana gelmeyecek.

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