'Eşkıya Ankara'nın göbeğinde'

T24 - CHP'li Gürsel Tekin, Hopa'daki olaylar ve sonrasında Başbakan Erdoğan'ın 'eşkıyalar var' açıklamasıyla ilgili konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim çalışmaları kapsamında partisinin il başkanlığınca Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki seçim bürosu açılışında partililere hitap etti.



AK Parti'nin Hopa mitinginde çıkan olaylara değinen Tekin, Başbakan'a, "herkesi susturabilirsin ama Kılıçdaroğlu'nu susturamazsın'' dedi.



Tekin, Erdoğan'ın 'eşkıyalar var' açıklamasına da "eşkıya ta Ankara'nın göbeğinde" karşılığını verdi.



Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği, ''Sayın Başbakanın kimyasını bozacağım'' sözünü hatırlatarak, ''Biz, kimya bozulmasının bu kadar yüksek dozlu olacağını düşünmüyorduk ama Sayın Başbakan'ın kimyası öyle bir bozulmuş ki freni patlamış bir kamyon gibi nereye çarpacağını kestirmek mümkün değil'' diye konuştu.



Hopa'da yaşanan olaylara değinen Tekin, şöyle devam etti:



''Hopa'da onurunu, hayatını ülkenin geleceğine adamış bir emekli öğretmen, biber gazından katledildi. Sayın Başbakan ona başsağlığı nezaketi göstermedi. Dedi ki: Hopa'da eşkıyalar var. Şimdi bakıyorum, Türkiye'nin hiçbir coğrafyasında eşkıya yok.



Eşkıya arıyorsan Sayın Başbakan, eşkıya ta Ankara'nın göbeğinde. Herkesi tehdit ediyorsun. Bu nasıl bir iştir? Herkesi susturabilirsin ancak susturamayacağın tek parti vardır, o da halkın partisi CHP'dir. Hele o partinin başındaki lider Kemal Kılıçdaroğlu'dur ki onu hiç susturamazsın.''





'41 PROJE VE KILIÇDAROĞLU İMZASI'



CHP'nin iktidara gelmesi halinde yapacakları hizmetlere değinen Tekin, ''Elimizde tamamı test edilmiş ve tartışılmış 41 proje bulunuyor. Her şeyden önemlisi bu projelerin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var'' dedi.





HAKKINDAKİ SAHTECİLİK DAVASI



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tekin, hakkında devam eden 'sahtecilik' davasının Yargıtay'da onanması durumunda istifa edip etmeyeceğinin sorması üzerine, ''Olabilir, dava gelsin bakarız'' yanıtını verdi.





