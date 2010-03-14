Eskişehirspor'un amigosu intihar etti

T24 - Eskişehirspor'un taraftar gruplarından Ayder'in tribün lideri olan 27 yaşındaki Erkan Kurt, kaldığı otelin banyosunda iple kendini asarak intihar etti.



Alınan bilgilere göre evli bir çocuk babası Erkan Kurt, önceki akşam Sivrihisar Caddesi'ndeki Divan Otel'e gitti. Otel görevlileri dün öğleden sonra temizlik yapmak için odanın kapısını çaldıklarında içeriden ses gelmeyince durumu polise bildirdi. Polisler, çilingirle açtırdıkları otel odasının banyosunda Erkan Kurt'un ipe asılı cesediyle karşılaştı.



İntihar eden Erkan Kurt'un cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurt'un ölmeden önce eşi Demet Kurt'u telefonla arayarak bir süre konuştuğu, daha sonra da otele getirdiği iple kendini asarak intihar ettiği belirtildi.



Erkan Kurt'un, Ayder tribünlerinde ilk karton koreografiyi düzenleyen tribün lideri olduğu kaydedildi. Arkadaşlar Erkan Kurt için internet sitelerinde başsağlığı mesajları yayınladı. Kurt'un ölümü Es-Es taraftarları arasında üzüntüyle karşılandı.







