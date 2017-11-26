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Spor

Eskişehirsporlu futbolculardan 1 dakikalık protesto

ESKİŞEHİR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de zor günler geçiren ve yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı Eskişehirspor'da futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başlarken sahada 1 dakikalık protestoda bulundu

26 Kasım 2017 19:30

ESKİŞEHİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de zor günler geçiren ve yönetimin olağanüstü kongre kararı aldığı Eskişehirspor\'da futbolcular, Çaykur Rizespor maçı başlarken sahada 1 dakikalık protestoda bulundu. Eskişehirsporlu futbolcuların topa mücadele etmemesi üzerine Çaykur Rizesporlu futbolcular da rakip kaleye gitmeyip topu kendi aralarında çevirdi.
Eskişehir Yeni Stadyum\'da oynanan Eskişehirspor - Çaykur Rizespor maçının başlama vuruşu ilginç bir protestoya sahne oldu. Çaykur Rizesporlu futbolcular başlama vuruşu yaptıklarında Eskişehirsporlu futbolcular, takıma sahip çıkılmamasını protesto etmek amacıyla rakip yerine taraftarlara doğru gitti. Eskişehirsporlu futbolcular 1 dakika süresince taraftarları alkışlarken Çaykur Rizesporlu futbolcular ise rakip takımın kalesine gitmek yerine orta sahada kendi aralarında top çevirdi ve ısınma hareketleri yaptı. Eskişehirsporlu futbolcuların 1 dakikalık eylemi taraftarlarca alkışlandı. Protestonun ardından karşılama başladı.
Eskişehirspor Olağanüstü Kongresi geçen hafta çoğuluğun sağlanamaması nedeniyle 29 Kasım\'a ertelenmişti. Taraftarlar ve futbolcular şu ana kadar kulüp başkanlığına aday çıkmaması nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Eskişehirspor taraftarları bugünkü maç sonrasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önüne gidip buraya siyah çelenk bırakarak takıma sahip çıkılmamasını protesto etmeyi planlıyorlar.

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