Eskişehirsporlu futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Eskişehirspor futbolcularından 26 yaşındaki Ediz Bahtiyaroğlu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kulüp doktoru Mehmet Ali Armağan yaptığı açıklamada otopsi sonuçları belli olmadığı için detaylı bir bilgi verilemeyeceğini ancak sporcunun sağlığının yerinde olduğunu ve alkol kullanmadığını belirtti. Eskişehirspor tesislerinde düzenlenen ilk cenaze töreninde taraftarlar Bahtiyaroğlu için "Transferin son günü EsEs'ten Cennet'e" pankartı açtı.

Dün saat 19.30’da Eskişehirspor Tesisleri’nde antrenmana çıkan Ediz Bahtiyaroğlu, daha sonra takım arkadaşı Hürriyet ile birlikte kaldığı Batıkent Mahallesi Aytekin Sokak’taki tripleks evine gitti. Bahtiyaroğlu, kız arkadaşının da bulunduğu evde geceleyin aniden fenalaştı. Kız arkadaşı ile Eskişehirsporlu Hürriyet, ambulans çağırdı. Kısa sürede gelen 112 ambulansındaki sağlık ekibi Ediz’e müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Ediz, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Otopsi yapıldı

Eskişehir'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'na cumhuriyet savcısı gözetiminde otopsi yapıldı.

Cumhuriyet savcılığı yetkilileri, genç yaşta yaşamını yitiren futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'na Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi morgunda klasik otopsi yapıldığını söyledi. Yetkililer, genç futbolcunun kalp krizi sonucunda yaşamını yitirmiş olduğunun gözlendiğini, herhangi bir ilaç alımıyla ilgili bulguların görülmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcılığı yetkilileri otopside Ediz'den alınan bir parçanın Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini, tahlil sonucunun ise 1 ay içerisinde kendilerine ulaşacağını söyledi.

Otopsinin ardından Ediz Bahtiyaroğlu'nun cenazesini yakınları teslim aldı. Ediz'in cenazesi Tepebaşı Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak çevre yolu üzerindeki Eskişehirspor Tesisleri'ne götürüldü. Burada yapılan törene Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Şaban Umut, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, Ediz'in babası İsmail Bahtiyaroğlu, ağabeyi Engin Bahtiyaroğlu, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, teknik direktör Ersun Yanal, yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Kulüp Başkanı Halil Ünal ile Eskişehirspor Takım Kaptanı Servet Çetin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ediz'in Türk Bayrağı, Eskişehirspor Bayrağı ile formasının üzerine konulduğu tabutunun önünde cenaze namazı kılındı. Törende de yöneticiler, teknik kadro ile futbolcular gözyaşına boğuldu.

Ediz'in cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Bursa'ya götürüldü. Ediz için Bursa Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.



Sağlık kontrolünden geçmedi mi?



Eskişehirsporlu Ediz Bahtiyar’ın 26 yaşında kalp krizinden ölmesi futbol camiasını şoka sokarken beraberinde bazı soruları da gündeme getirdi..

Genç oyuncunun ani vefatına büyük tepki gösteren sporseverler ‘’Bunlar profesyonel oyuncular.. Tam teşekküllü hastanelerde kontrolden geçmiyorlar mı?. Bu oyuncunun kalp hastası olduğu nasıl anlaşılmaz?’’ dediler..

Kırmızı-Siyahlı ekibin sezon başında Eskişehir Acıbadem Hastanesi’nde kontrolden geçtiği ancak her hangi bir sağlık sorununa rastlanmadığı öğrenildi..

Bu da ‘’Sezon öncesi hastane kontrolleri sağlıklı yapılmıyor mu?’’ sorusunu akla getirdi.



Naaşı Bursa'da toprağa verilecek



Hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcunun cenazesi bugün Bursa Ulucamii'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Sarıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetici ve futbolcular Ediz’in evine gitti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri de evde incelemelerde bulundu. Genç yaşta yaşamını yitiren Ediz Bahtiyaroğlu’nun cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



Ne alkolü ne de sigarası vardı



Eskişehirspor Kulübü'nün doktoru Mehmet Ali Armağan ise yaptığı açıklamada; "Şimdi otopsiden çıktım, burdan sonra da kulübün tesislerine gideceğiz. Evinde vefat eden 26 yaşındaki bir futbolcu. Ne ağır bir antrenman yaptı ne de başka bir şey. Ediz'in ne alkolü ne de sigarası vardı. Otopsisi belli olmadığı için detaylı bilgi veremeyeceğim." dedi.

Necati Ateş, Ediz'in formasını giymişti



Eskişehirspor dün Necati Ateş'e imza töreni düzenlerken acı bir de tesadüf yaşandı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor, geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Necati Ateş'i takıma katarken, imza töreninde forma yaptırılmadığı için Ediz Bahtiyaroğlu'nun 2 numaralı forması giydirilmişti.

İmza töreni için basının karşısına çıkan tecrübeli futbolcu kırmızı siyahlı formayı giydi ama sırtında kendisinin adı yazmıyordu.



Necati Abi formamda gözün mü var?



Genç futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu ölümünden çok kısa bir süre önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden bir haber paylaştı. Eskişehirspor'a transfer olan Necati Ateş'in kendi formasını giydiği haberi paylaşan Ediz, "Formamda gözün mü var Necati Abi" yorumunu yaptı.