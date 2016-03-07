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Spor

Eskişehirspor'la karşılaşan Beşiktaş zirve takibini bırakmadı: 3-1

2 gol atan Beşiktaşlı Gomez maçın yıldızı oldu

07 Mart 2016 23:54

Beşiktaş ile Eskişehirspor ligin 24. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Beşiktaş, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti ve 1 maç eksiği ile 54 puanla 2. sırada yer aldı.

 

Maçın önemli anları

 

Express Gazetesi'nin haberine göre, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tam geldi. Olcay Şahan'ın pasında Mario Gomez ceza sahasına girdi ama kaleci Boffin tehlikeyi erken sezerek pozisyonun büyümesini engelledi.

Bu pozisyondan 6 dakika sonra Siyah-Beyazlılar gole bir kez daha yaklaştı. Olcay Şahan'ın vuruşu direkten döndü.

24. dakikada Eskişehirspor, maçtaki ilk şutunu çekti. Meyer orta sahada kaptığı topla Beşiktaş ceza sahası önüne kadar geldi, zayıf şutu kaleci Tolga Zengin kurtardı.

27. dakikada Quaresma serbest vuruşu orta şeklinde kullandı, ceza sahasında Marcelo kafa vuruşu yaptı. Top az farkla üstten auta gitti.

30. dakikada ev sahibi ekip Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti. Sosa kornerden topu ön direğe ortaladı, Atiba ön direkte kafa vuruşu yaptı, top ağlara gitti.

Golden hemen sonra Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı fakat Mario Gomez müsait durumda topu dışarıya gönderdi.

Beşiktaş'ın Alman golcüsü bu kez golü buldu. Sosa topu Olcay'a Olcay da Quaresma'ya attı. Quaresma'nın soldan ortaladığı topa Gomez kafayla vurdu ve topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-0'a taşıdı. 

 

İlk yarıda Beşiktaş'tan 2-0'lık üstünlük  

 

Siyah-Beyazlı ekip 49. dakikada yakaladığı ard arda iki gol pozisyonundan yararlanamadı. Gomez'in şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa Oğuzhan vurdu, kaleci gole izin vermedi.

52. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Quaresma'nın yerine Kerim Frei oyuna dahil oldu.

Dakikalar 65'i gösterdiğinde Gomez'in pasıyla topla buluşan Olcay, ceza sahası içi hafif sol çaprazdan vurdu, top kalecide kaldı.

Beşiktaş 70. dakikada skoru 3-0 yaptı. Defansın hatasından faydalanıp topa sahip olan Gomez kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

78. dakikada Beşiktaş'ta Olcay Şahan oyundan alınırken, yerine Cenk oyuna girdi.

84. dakikada Beşiktaşlı Cenk ceza sahası dışından şutunu çekti, top dışarı gitti.

89. dakikada Es-Es, Hadzic'in attığı gole skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Siyah-Beyazlılar sahadan 3-1 galip ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı. 

 

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