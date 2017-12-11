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Spor

Eskişehirspor’dan evinde gol şovu

Kırmızı Şimşekler, Gaziantepspor karşısında, evinde 7 gol buldu

11 Aralık 2017 23:48

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 15. hafta kapanış maçında Gaziantepspor’u 7-0 mağlup etti. Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanan maçta, Chico Ofoedu hat-trick yaptı.

İki takımın da seramoniye üzerinde "Kudüs kırmızı çizgimizdir" yazılı pankartla çıktığı karşılaşmada, Eskişehir'e galibiyeti getiren golleri Erkan Zengin, Chico Ofoedu (3), Fıratcan Üzüm (2) ve Hasan Hüseyin Acar kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Kırmızı Şimşekler puanını 18 yaptı ve çıkışını sürdürdü. Gaziantepspor ise 3 puanda kaldı. 

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