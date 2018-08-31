Eskişehirspor'dan açıklama: Kulübümüz yok olmanın eşiğine gelebilir

Spor Toto 1'inci Lig'de maddi sıkıntılar nedeniyle futbolcularının lisanslarını tescil edemeyen Eskişehirspor, transfer yasağını kaldıramadı.

Eskişehirspor'un resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada kulübün yok olmanın eşiğine gelebileceği vurgulandı.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Türk futbol kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Eskişehirspor, tarihindeki en zor zamanlardan geçmektedir. Kulübümüz bütün varlığıyla yok olmanın eşiğinde cansiparane bir mücadele vermektedir. Geçmiş dönemlere ait borçların ertelenerek lisansların çıkartılabilmesi için gereken meblağlarla ilgili alacaklı kişilerin muvaffakat vermemesinden dolayı kulübümüz henüz transfer yasağını kaldıramamıştır. Son transfer döneminde kadromuza katılan Kerim Avcı ve bazı oyuncularımız başka kulüplerle anlaşma sağlamıştır. Halen lisans tescil izni vermemiş olan eski futbolcularımızı transfer izni vermeye davet ettiğimizi ve izinlerin toplanmaması halinde kulübümüzün yok olmanın eşiğine geleceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."