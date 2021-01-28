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Spor

Eskişehirspor yasağı kaldıramadı; 11 oyuncunun transferi iptal oldu

Sorunlu 86 dosyanın 81'inin çözüme kavuşturulduğu, ancak 5 dosyanın çözülemediği duyuruldu

28 Ocak 2021 17:57

Transfer yasağının kaldırılması için çaba gösteren Eskişehirspor yönetimi transferi açamayacaklarını ve anlaşma sağladıkları 11 oyuncunun transferinin iptal olduğunu duyurdu.

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