Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 17 yaşındaki genç sağ bek Bilal Ceylan'la anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan ve gözünü şampiyonluğa diken Beşiktaş bir yandan kadrosunu güçlendirme çalışmalarını da sürdürürken, Eskişehirspor'un genç oyuncusu Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

Ortacizgi'de yer alan habere göre iki kulüp transfer konusunda anlaşmaya varırken, genç oyuncu da siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Bu sezon oldukça genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor'da 17'si ilk 11'de olmak üzere 18 maçta forma giyen genç oyuncu futbola Eskişehirspor altyapısında başlamıştı.