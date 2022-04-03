Eskişehirspor'u yenen Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Pendikspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. En yakın rakibi Amed Sportif'in 1922 Konyaspor deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Pendikspor, rakibini 3-1 yendi ve bitime 5 hafta kala tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor, 33. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, rakibini 3-1 yenerken en yakın rakibi Amed Sportif'in 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından sezonun bitimine 5 hafta kala liderliğini garantiledi ve Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Büyük bir başarı elde eden Pendikspor, tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselmiş oldu.

Pendikspor'a galibiyeti, 50 ve 60. dakikalarda Görkem Bitin ve 78. dakikada Onur Eriş'in golleri getirdi. Eskişehirspor'un tek sayısı, 88. dakikada Berkay Köse'nin ayağından geldi.