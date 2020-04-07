Eskişehirspor'u bekleyen büyük tehlike

Eski kalecisi Ruud Boffin’e bir hafta içinde ödeme yapamaması durumunda Eskişehirpor'a puan silme ve iki dönem transfer yasağı cezası verilecek.

Eskişehirspor’a Boffin’in alacakları için son bir yazı geldi. 12 Nisan tarihine kadar 32 yaşındaki kaleciye ödeme yapılmazsa, kulübe verilen 6 puan silme ile iki dönem transfer yasağı cezası kesinleşecek.

Boffin’e 430 bin Euro ve oluşan faiz oranının bir hafta içinde ödenmesi gerekiyor.

"Şehirden destek bekliyoruz"

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören konuyla ilgili, "Çok üzgünüz. Şehre durumu izah ettik, ama sonuç alamadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Şehirden destek bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'de 17 puanla son durumda bulunuyor.