Eskişehirspor, Trabzonspor’a olan borcu için kampanya başlattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, Süper Lig ekibi Trabzonspor’a olan 6 milyon liralık borcunu kapatabilmek için başlattığı bağış kampanyasını duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüp ‘Dosya Kapat’ isimli bir internet sitesi kurarak taraftarlarından para toplamaya başladı. İnternet üzerindeki kampanyanın ilk dakikalarında yaklaşık 15 bin lira toplandı.

Kampanyanın yürütüldüğü www.dosyakapat.com sitesinde "Trabzonspor dosyasını kapatıyoruz" ve #trabzonsporkapansin ifadeleri kullanıldı. Sitede bağış yapanların isimleri ve verdiği miktarlar ile en fazla bağış yapanlar da yayınlanıyor. Kulübün Trabzonspor’a önceki dönem transfer ücretlerinden doğan yaklaşık 6 milyon liralık borcu bulunuyor. Kampanya tanıtımında şu mesaj paylaşıldı:

“1965'te kurulan ve kurulduğu günden bu yana Türk Futbolunda Anadolu'da direnişin simgesi haline gelen kulübümüz, sportif başarılarından bağımsız olarak her zaman gördüğü değer ile şehrin en büyük markası haline gelmiştir. Bugün gelinen noktada Eskişehirsporumuzun yaşaması için sürekli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı futbol ailesine olan borçların dosyalarının kapatılması gerekmektedir. Bu bağlamda bu proje şehrimizi bir araya getirmek amacıyla başlatılmıştır.”

Ne olmuştu?

Trabzonspor, Erkan Zengin transferinden alacağı 400 bin euroluk ücreti Eskişehirspor'dan uzun süre tahsil edemedi ve yasal süreç başlattı. Eskişehirspor borcunu ödemeyince transfer yasağı cezası aldı. Cezayı kaldırmak için TFF'ye 'borçsuzluk belgesi' sunması gereken kulüp, Trabzonspor'dan istediği imzayı alamadı.