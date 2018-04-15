Eskişehirspor-Samsunspor: 5-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx) - Bedirhan (xxx), Akaminko (xxx)(Dk.80 Mehmet Özcan), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xxx), Kaan (xxx)(Dk.72 İbrahim xx), Hürriyet (xxx), Dorukhan (xxx)(Dk.72 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxxx), Hasan Ayaroğlu (xxxx), Bruno (xxx)

SAMSUNSPOR: Furkan (x), Ahmet Cebe (xx)(Dk.46 Enes xx), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx)(Dk.52 Burhan xx) Kenan (xx) , Oğuz (xx)(Dk.60 Chibuike xx), Hakan Kılıç (xx), Çağrı (x), Ayite (xx), Erkam (xx), Samaras (xx)

GOLLER: Dk.18 Bruno, Dk.28 Hasan Hüseyin Acar, Dk.41 ve Dk.69 Hasan Ayaroğlu, Dk.45 Kaan (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 30 Çağrı (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin Acar, Bilal Aziz, Semih Güler, Bruno (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Ligde mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Samsunspor\'u 5-0 yendi

18\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında hasan Hüseyin Acar\'ın şutu direkten döndü, boşta kalan topu Bruno kalecinin yanından ağlara gönderdi: 1-0.

28\'inci dakikada Bilal Aziz\'in soldan ortasında Hasan Hüseyin Acar\'ın şutunda top ağlarla kucaklaştı: 2-0.

30\'uncu dakikada rakibine sert giren Samsunsporlu Çağrı, kırmızı kartla oyundan atıldı.

41\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında topla ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 3-0.

45\'inci dakikada Kaan\'ın ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 4-0.

69\'uncu dakikada Bruno\'nun sert şutu kaleciden döndü, boşta kalan topu Hasan Ayaroğlu ağlara gönderdi: 5-0.

Maç, Eskişehirspor\'un 5-0 galibiyeti ile bitti.

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