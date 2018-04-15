T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor-Samsunspor: 5-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx) - Bedirhan (xxx), Akaminko (xxx)(Dk

15 Nisan 2018 18:16

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xxx), Erdinç Sezertam (xxx), Serkan Çimen (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxx) - Bedirhan (xxx), Akaminko (xxx)(Dk.80 Mehmet Özcan), Semih Güler (xxx), Bilal Aziz (xxx), Kaan (xxx)(Dk.72 İbrahim xx), Hürriyet (xxx), Dorukhan (xxx)(Dk.72 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xxxx), Hasan Ayaroğlu (xxxx), Bruno (xxx)
SAMSUNSPOR: Furkan (x), Ahmet Cebe (xx)(Dk.46 Enes xx), Ercan (xx), Ahmet Burak (xx)(Dk.52 Burhan xx) Kenan (xx) , Oğuz (xx)(Dk.60 Chibuike xx), Hakan Kılıç (xx), Çağrı (x), Ayite (xx), Erkam (xx), Samaras (xx)
GOLLER: Dk.18 Bruno, Dk.28 Hasan Hüseyin Acar, Dk.41 ve Dk.69 Hasan Ayaroğlu, Dk.45 Kaan (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 30 Çağrı (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin Acar, Bilal Aziz, Semih Güler, Bruno (Eskişehirspor) 

Spor Toto 1\'inci Ligde mücadele eden Eskişehirspor kendi sahasında Samsunspor\'u 5-0 yendi
18\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında hasan Hüseyin Acar\'ın şutu direkten döndü, boşta kalan topu Bruno kalecinin yanından ağlara gönderdi: 1-0.
28\'inci dakikada Bilal Aziz\'in soldan ortasında Hasan Hüseyin Acar\'ın şutunda top ağlarla kucaklaştı: 2-0.
30\'uncu dakikada rakibine sert giren Samsunsporlu Çağrı, kırmızı kartla oyundan atıldı.
41\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında topla ceza alanına giren Hasan Ayaroğlu kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 3-0.
45\'inci dakikada Kaan\'ın ceza alanı dışından sert şutu ağlarla buluştu: 4-0.
69\'uncu dakikada Bruno\'nun sert şutu kaleciden döndü, boşta kalan topu Hasan Ayaroğlu ağlara gönderdi: 5-0.
Maç, Eskişehirspor\'un 5-0 galibiyeti ile bitti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA STAT Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER Yaşar Kemal UğurluErdinç SezertamSerkanKayacanBedirhanAkaminkoMehmetSemih GülerBilal AzizKaanHürriyetDorukhanAykutHasan Hüseyin AcarHasan Ayaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24