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Spor

Eskişehirspor kongresi 13 Haziran'a ertelendi

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA) Eskişehirspor'un bugün yapılması planlanan olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran tarihine ertelendi

06 Haziran 2018 18:39

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor\'un bugün yapılması planlanan olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurulu çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran tarihine ertelendi.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapılacak olan Eskişehirspor\'un olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yeterli çoğunluk sağlanamadı. Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, kongrenin 13 Haziran\'a ertelendiğini belirterek şunları söyledi:
\"Buraya gelen üyelerimizin her birine teşekkür ediyorum. Gelemeyen ve mazereti olan arkadaşların haftaya genel kurula katılmasını rica ediyorum. Bu kulübün tarihi geleceği, bu önümüzdeki sene bir şampiyon olabileceği bir sezon. Önündeki lige bir nefes kalmıştır. Bulunduğumuz lig de çok değerlidir. Birlik, beraberlik içerisinde bir güç birlikteliği yaparsak bu şehir her şeyi başarır. Evet ben \'yokum\' dedim ama olacak arkadaşlara destek olurum. Buraya ilgi göstermek gerek.\"

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