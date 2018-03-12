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Spor

Eskişehirspor İdari Asbaşkanı Altan Begiter maç sırasında rahatsızlandı

ESKİŞEHİR,(DHA) Eskişehirspor - Altınordu karşılaşmasında saha içerisinde görevli olan Eskişehirspor Kulübü yöneticilerinden, kulüp eski başkanlarından Aydın Begiter'in oğlu Altan Begiter aniden rahatsızlanarak yere yığılıp kaldı

12 Mart 2018 22:50

ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor - Altınordu karşılaşmasında saha içerisinde görevli olan Eskişehirspor Kulübü yöneticilerinden, kulüp eski başkanlarından Aydın Begiter\'in oğlu Altan Begiter aniden rahatsızlanarak yere yığılıp kaldı. Epilepsi rahatsızlığı olduğu belirten Begiter ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir Yeni Stadyumu\'nda oynanan Eskişehirspor - Altınordu maçının 40\'ıncı dakikasında saha içerisinde tribünlere yakın yerde duran Eskişehirspor Kulübü\'nün tesislerden sorumlu İdari Asbaşkan Altan Begiter aniden yere yığıldı. Epilepsi rahatsızlığı olduğu bildirilen Begiter\'e ilk müdahaleyi sahada bulunan 112 ambulansında görevli sağlık ekibi yaptı. Tribünde olan baba Aydın Begiter de oğluna yapılan müdahaleyi uzaktan izledi. Altan Begiter, ambulansla yakındaki Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın Begiter de Eskişehirsporlu yöneticilerle birlikte hastaneye gitti.

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