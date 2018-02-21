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Eskişehirspor-Gazişehir Gaziantep: 1-4

Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Kamil Çetin (xx), Furkan Ürün (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Aykut (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx)(Dk

21 Şubat 2018 21:04


Kemal ATLAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Kamil Çetin (xx), Furkan Ürün (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Dorukhan (xx), Aykut (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx)(Dk.82 Fıratcan), Hürriyet (xx)(Dk.62 Hasan Ayaroğlu xx), Ofoedu (xx), Semih Şentürk (xx)(Dk.46 Andaç xx), Bruno (xx) 
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowıak (xxx)- Ahmet (xxx), Tugay (xxx), Sinan (xxx), Jefferson (xxx), Serdar (xx)(Dk.46 Muhammet xxx), Gökhan (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Uğur (xxx), Özgür Can (xxx)(Dk.70 Webo xx), Del Valle (xxx)(Dk.82 Segbefıa)
GOLLER: Dk.11 Kaan (Eskişehirspor). Dk.20 Gökhan, Dk.49 (P) Özgür Can, Dk.55 Del Valle, Dk.84 Webo (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Dorukan, Akaminko, Bruno (Eskişehirspor). Gökhan (Gazişehir Gaziantep)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep\'e 4-1yenildi.
11\'inci dakikada Bruno\'nun sol çaprazdan ortasında Kaan gelişine vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0. 
20\'nci dakikada  Uğur\'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Gökhan topu ağlara gönderdi: 1-1. 
49\'uncu dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında kaleci Kayacan, Muhammet\'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi, Özgür Can penaltıya gole çevirdi: 1-2.
55\'inci dakikada Uğur\'un ortasında Del Valle kalecinin yanından topu ağlara bıraktı: 1-3. 
84\'üncü dakikada Ahmet\'in ortasında topla buluşan Webo takımının 4\'üncü golünü kaydetti: 1-4.
Maç Gazişehir Gaziantep\'in 4-1 galibiyeti ile bitti.

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