Eskişehirspor-Elazığspor: 1-2

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xxx), Cumhur Altay (xxx), Sezgin Çınar (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Akaminko (xx), Semih Güler (xx), Aykut (xx), Bilal Aziz (xx)- Kaan (xx)(Dk.62 Hasan Ayaroğlu xx), Dorukhan (xx)(Dk.73 Semih Şentürk xx), Hürriyet (xx), Hasan Hüseyin (xxx), Ofoedu (xx)(Dk.81 Andaç)- Brono (xx)

ELAZIĞSPOR: Soner (xx)- Adem (xxx), Mehmet Yiğit (xxx), Erman (xxx), Onur (xxx)- Alpaslan Öztürk (xxx), Mertan (xx)(Dk.73 Soares xx), Bjarnason (xxx), Andreas Tatos (xxx)(Dk.88 Kadir)- Silva (xxx), Berk Yıldız (xx)(Dk.62 Emre Öztürk xx)

GOLLER: Dk.20 Hasan Hüseyin (Eskişehirspor). Dk.27 Erman, Dk.84 (Penaltıdan) Silva (Elazığspor)

SARI KARTLAR: Kayacan, Akaminko, Hürriyet (Eskişehirspor). Mertan, Erman (Elazığspor)



Türkiye 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Elazığspor\'a 2-1 yenildi. Karşılaşmayı Eskişehirsporlu taraftarlar cezaları nedeniyle izleyemezken, az sayıda Elazığsporlu taraftar kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

20\'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Bilal Aziz\'in ortasında Hasan Hüseyin, ceza alanına girer girmez sert vurdu, top ağlarla kucaklaştı: 1-0.

27\'nci dakikada Mehmet Yiğit\'in pasında Erman kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

55\'inci dakikada Eskişehirspor atağında ceza alanında topla buluşan Ofoedu sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

84\'üncü dakikada Silva\'nın ceza alanına ortaladığı topa Aykut elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Silva penaltıyı gole çevirdi: 1-2.

Maç, konuk takım Elazığspor\'un 2-1 galibiyeti ile bitti.

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