Eskişehirspor-Denizlispor maçının ardından

Eskişehirspor\'un Denizlispor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldığı maç sonunda düzenlenen basın toplantında her iki takımın teknikd irektörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirpor Teknik Direktörü Sergen Yalçın galibiyeti kaçırdıkları söyledi. Yalçın konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"Oyunla ilgili gerçekten üzgünüz. Çünkü çok rahat kazanabileceğimiz bir müsabakaydı. Bundan önceki maçlara göre çok daha iyi oynadık. Oyuncularımın bugünkü performansından çok memnunum. Oyunu kazanmak için çok mücadele ettiler. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermediğimiz müsabakada 2 tane gol yedik. Orası da bir enteresan. Bireysel hatalara takılırsak bu tür maçlarda kazanmak o kadar kolay değil. Takımın gol ile ilgili bir sorunu yok, her hafta gol atıyoruz. Pozisyon buluyoruz ama dediğim gibi yaptığımız bireysel hatalardan çok basit 2 tane gol yedik. Demek ki biraz daha çalışmamız gerekecek. Bu hataları telafi etmemiz gerekecek ama tempomuz giderek yükseliyor. Oyuncularımın temposunda ve mücadelesinden son dakikalarda biraz düşmemize rağmen mücadele ve istek konusunda bir problemimiz yok. Ama dediğim gibi skor olarak istediğimiz skorları oynadığımız 3 maçta alamadık. Ama şunu da söyleyebilirim, biraz şansımız olsaydı 3 maçta 2 puanımız var, 9 puanımız da olabilirdi.\"

Denizlispor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek de, her iki takımın da iyi futbol ortaya koyduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

\"Televizyon başında izleyen arkadaşlara iyi maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Maç sonuna kadar gitti, geldi. İki takımı da mücadeleden dolayı kutluyorum. Kendi takımımı da kutluyorum. 2 defa mağlup duruma düşmesine rağmen 1 puanı kurtarmayı bildik. Belki son dakikada kaçırdığımız pozisyon gol olsaydı, 3 puanla da dönebilirdik.\"

