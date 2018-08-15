Eskişehirspor Başkanı Ünal, Büyükerşen'i istifaya çağırdı

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, 13 futbolcunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediklerini söyledi. Ünal, kulübe destek vermediğini öne sürdüğü Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i istifaya çağırdı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, 2018-2019 futbol sezonunda kulübün geçmiş dönem alacakları bulunan futbolculardan dolayı 13 futbolcunun lisans tescil işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Altyapıdan 20 futbolcuya lisans çıkardıklarını anlatan Ünal şöyle devam etti: \"Geçmiş dönem alacakları bulunan futbolculardan kaynaklı 42 puan silme cezasının 30\'unun ödedik ve 12 puan silme cezasının giderilmesi için mücadele ediyoruz. Cuma gününe kadar lisans sorununu çözmek için 15 milyon liraya ihtiyacımız var. Bu sorunu çözmek için tüm şehri destek olmaya, birlik olmaya davet ediyorum. 4 futbolcu ile anlaştık. Malaga\'dan kaleci Cenk Gönen, Yeni Malatyaspor\'dan stoper Murat Akçay, Beşiktaş\'tan Fatih Aksoy ve Akhisar\'dan forvet Paulo Henrique ile her konuda anlaştık. Kriz sorununu çözüp, bu oyuncularla sözleşme imzalamak istiyoruz.\"

\"GÖREVİNDEN İSTİFA ETSİN\"

Halil Ünal, Eskişehirspor\'a destekte bulunmadığını öne sürdüğü Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i de istifaya çağırdı. Önümüzdeki yerel seçimlerde Yılmaz Büyükerşen\'in yeniden aday olmasını istemediğini söyleyen Ünal Şöyle konuştu: \"Hocamız Yılmaz Büyükerşen, bize iftira atıyor, verilen paralar nereye gidiyor diye sorguluyor. Eskişehirspor\'u bu hale getiren, Sayın Yılmaz Büyükerşen\'dir. Vaktinde, Mesut Hoşcan konusunda ısrar etmeseydi, Eskişehirspor küme düşmezdi. Bugün Erzurumspor belediyenin, Akhisar da öyle. Onlar yasal iş yapmıyor. Bu dünyada herkes üç kağıtçı dolandırıcı, bir tek Yılmaz Büyükerşen hocam doğru yapıyor. \'Ben ona randevu vermem, buna randevu vermem.\' Öbürüne iftira. Böyle bir şey yok. Böyle bir üslup yok. Bu üslup hiçbirimize yakışmaz. Onu için vaktiyken, zamanıyken bırakın gidin. Gelsin yerinize yeni bir arkadaş. Hep birlikte oturalım. Bir sürü projemiz var. 26\'da 26 gibi. Bunları paylaşalım. Bu kulübün meselelerini çözelim. Onun için mart ayında \'adayım madayım\' tekrar buralara sakın girmesin Bugüne kadar Yılmaz Büyükerşen\'i biz destekledik. Bizim oylarımızla geldi. Artık vermeyeceğiz, desteklemeyeceğiz, istemiyoruz. Çünkü o kimseyi istemiyor artık. O, hep yurt dışlarında, tatillerde, Marmarislerde. Eskiden bu sokaklarda çok rahat geziyordu, bugün gezemeyecek. Bunları göz önünde bulundursun. Bugün bir saygınlığı var, saygınlığını yitirmeden görevinden istifa etsin aramızdan ayrılsın, biz de hemen çok kısa süre içerisinde şehrin bütün sorunlarını bitirip çözelim hep birlikte.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal\'ın açıklamaları