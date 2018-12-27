Eskişehirspor Başkanı Ünal: "Bu çocuklar asgari ücretle oynuyor" (YENİDEN)

\"Bakın 16 puan toplamışız. Kusura bakmayın bugün Fenerbahçe\'nin de 16 puanı var. Ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor\" dedi.



Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Eskişehirspor\'da olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamayınca 3 Ocak\'a ertelendi. Kulüp başkanı Halil Ünal, transfer yasağını kaldıramadıkları için alt yapıdaki genç futbolcularla maçlara çıktıklarını belirterek, \"Bakın 16 puan toplamışız. Kusura bakmayın bugün Fenerbahçe\'nin de 16 puanı var. Ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor\" dedi.

Eskişehirspor Kulübü\'nün bugün yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında çoğunluk sağlanamadı. 799 delegeden sadece 37\'sinin katıldığı genel kurul toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi. 3 Ocak\'taki kongre saat 10.00\'da Anemon Otel\'de yapılacak.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe ihtiyacın olduğunu söyledi. Ünal şöyle devam etti:

\"Her başarının temelinde birlik ve beraberlik yatıyor. Bu şehrin bir güç birlikteliğine ihtiyacı var. Konu Eskişehirspor olunca ortak aşk, ortak sevda olmalı. O güç birlikteliği yapılabilmeli, o birlik ve beraberlik sağlanmalı. Eskişehirspor Kulübü ne zorlukları aşmış gelmiş. Kapandı bitti denilen noktada yine 3 tane takım yarattı. Eskişehirspor Kulübü\'nde gün birlik günüdür. Eskişehirspor Kulübü\'nün bu şehirdeki seçilmişleri, bürokratları hep birlikte bir araya geleceğiz, bu cenaze nasıl kalkıyorsa böyle kalkacak.\"

\'BU ÇOCUKLAR ASGARİ ÜCRETLE TOP OYNUYOR\'

Transfer yasağı nedeniyle sezon başından itibaren alt yapıdaki genç futbolcularla maçlara çıktıklarını anlatan, bunların 5\'ine büyük bir kulübün transfer teklifinde bulunduğunu açıklayan Ünal şöyle konuştu:

\"Öyle bir kadro çıkarttık ki bugün hepsine müşteri var. Bugün Türkiye\'nin en büyük, en önemli camialarından bir tanesi mevcut oynayan kadrodan 5 oyuncu istiyor. Tabii ki bizim oyuncu satma gibi bir niyetimiz yok. Küllerinden tekrar doğabilen her yaş guruplarının en iyisinden bir kadro oluşturabilen bir şehiriz, bir camiayız. Bakın 16 puan toplamışız. Kusura bakmayın bugün Fenerbahçe\'nin de 16 puanı var. Ve bu çocuklar asgari ücretle top oynuyor. Bu camia büyük camiadır. Eskişehirspor Kulübü yaşamalıdır. Layık olduğu yer Süper Lig. Transferi açmalıdır. Yüzde 85 imzayı topladık. Geriye yüzde 15 kaldı. Bu takım genel kurulu gerçekleştirip Antalya kampını yapacaktır.\"

Ünal, bugünkü toplantıya yönetim için hiçbir listenin gelmediğini, bu nedenle kongrenin 3 Ocak\'a ertelendiğini belirtti. Halil Ünal, bir soru üzerine 3 Ocak\'taki genel kurul toplantısında kendisinin kulüp başkanlığına aday olmayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halil Ünal\'ın konuşması

(FOTOĞRAFLI)