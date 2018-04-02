Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok maçının ardından

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor\'un kendi sahasında Balıkesirspor Baltok\'a 3-1 yenildiği maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

İLDİZ: \"GÖREVDEN AFFIMIZI İSTEYECEĞİZ\"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehir Kulübü Başkanı Halil Ünal ile görüşüp ekibiyle birlikte görevden aflarını isteyeceklerini söyledi. İldiz şöyle konuştu:

\"Mutlak kazanmak istediğimiz müsabakaya çıktık. Oyuna da iyi başladık. Mükemmel oynadık, oyunun ilk 40 dakikasında. İnanılmaz goller kaçırdık. Kırmızı kart, ardından gol yedik. İkinci yarı bütün bunlara rağmen beraberliği yakaladık ama sahada takımın enerjisinin düşmesi için ne gerekiyorsa o oluştu. Ben Eskişehirspor\'a geldiğim günden beri sahipli ve sahipsiz dönemlerinde elimden geldiğince hizmet etmeye çalıştım. Tabii ki seyircimiz haklı olarak oyuncu arkadaşlarımızı protesto ettiler. Ben elimden geldiğince ekibimle hizmet etmeye çalıştım. Çünkü hakikaten sıkıntılı bir kadromuz var. Geldiğimiz noktada çok açık ve net bir şekilde sayın Halil Ünal\'la, sayın başkanla görüşeceğim. Görevden net bir şekilde affımızı isteyeceğiz. Belki Eskişehirspor için böyle daha hayırlısı olur. Sayın başkanla görüştükten sonra kararımızı vermiş olacağız.\"

BULAK: \"3 PUAN BİZİ BİR PARÇA PLAY-OFF\'A TAŞIR\"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Eskişehirspor\'un oyuna iyi başladığını, gol pozisyonları yakaladığını söyledi. Aldıkları 3 puanın önemli olduğunu belirten Giray Bulak şöyle dedi:

\"Eskişehirspor takımının 3 puana ihtiyacından ötürü bize son derece agresif oynayacağı ve çok adamla atak yapacağı düşüncesi içerisindeydik. Sonuçta da öyle oldu. Oyunun ilk 20 dakikası Eskişehirspor takımının 2-3 farkla öne geçebilecek olduğu bir oyun vardı. Benim orada oyuncularıma kızgınlığım sahaya, maça dönememeleri ve oyun felsefemizin temeli pasa dönememeleriydi. Buna çok sinirlendim. Bu beni rahatsız etti. Devre arası tabii toparladık işi. O pozisyonların kaçması bizim şansımızaydı. Semih\'in atılması tamamen oyunun bizim elimize geçmesine sebep oldu. Tabii 10 kişi direnciniz azalıyor. Çok müthiş bir seyirci, müthiş bir kulüp ama maalesef bunlar yaşanabiliyor. Bizim de bir parça Play-Off şansımız var. Bunu devam ettirmek için buradan 3 puanla dönmemiz lazımdı. Çünkü evimizde Denizlispor ile oynayacağız. Oyuncularımın centilmence oynaması, saygılı oynaması, rakibe saygı göstermesi, taraftara saygı göstermesi son derece iyi. Belki bu 3 puan bizi bir parça Play-Off\'a taşır diye düşünüyorum.\"

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-Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz\'in açıklamaları

-Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak\'ın açıklamaları



