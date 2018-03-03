T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-2

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökmen Baltacı (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Semih Güler (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx)(Dk

03 Mart 2018 21:59

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökmen Baltacı (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Semih Güler (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx)(Dk.81 Semih Şentürk), Hasan Ayaroğlu (xx)(Dk.67 Andaç xx), Hürriyet (xx), Dorukhan (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx), Ofoedu (xxxx), Bruno (xx)(Dk.86 Fıratcan)
ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Erhan (xx), Batuhan (xx), Yiğitcan (xx), Sezer (xx), Kubilay (xx)(Dk.45 Yiğit xx), Savaş (xx), Aydın (xx)(Dk.68 Arakora xx), Atabey (xx), Marquez Aires (xx)(Dk.55 Tambe xxx), Mendy (xxx)
GOLLER: Dk. 17, Dk. 47 Ofoedu (Eskişehirspor) - Dk. 4 Mendy, Dk. 78 Tambe (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Dorukhan, Bedirhan (Eskişehirspor) - Kubilay (Adana Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 25\'inci haftasında Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ev  sahibi ekibin gollerini 17 ve 47\'nci dakikalarda Ofoedu atarken, konuk ekibin golleri 4\'üncü dakikada Mendy ve 78\'inci dakikada Tambe\'den geldi.

4\'üncü dakikada Adana Demirsporlu Mendy takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.
17\'nci dakikada Dorukhan\'ın pasında Ofoedu sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.
47\'nci dakiada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Ayaroğlu ceza alanına ortaladı, Ofoedu kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-1.
78\'inci dakikada Adana Demirsporlu Tambe beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşana 2-2\'lik skorla sonuçlandı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİRDHA STAT Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER Sarper Barış SakaSezginGökmen BaltacıKayacanSemih GülerAkaminkoKaanBedirhanSemihHasan AyaroğluAndaçHürriyetDorukhanHasan Hüseyin AcarOfoeduBruno

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24