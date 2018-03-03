Eskişehirspor-Adana Demirspor: 2-2

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Sezgin Çınar (xx), Gökmen Baltacı (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Semih Güler (xx), Akaminko (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx)(Dk.81 Semih Şentürk), Hasan Ayaroğlu (xx)(Dk.67 Andaç xx), Hürriyet (xx), Dorukhan (xx), Hasan Hüseyin Acar (xx), Ofoedu (xxxx), Bruno (xx)(Dk.86 Fıratcan)

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Erhan (xx), Batuhan (xx), Yiğitcan (xx), Sezer (xx), Kubilay (xx)(Dk.45 Yiğit xx), Savaş (xx), Aydın (xx)(Dk.68 Arakora xx), Atabey (xx), Marquez Aires (xx)(Dk.55 Tambe xxx), Mendy (xxx)

GOLLER: Dk. 17, Dk. 47 Ofoedu (Eskişehirspor) - Dk. 4 Mendy, Dk. 78 Tambe (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Bedirhan (Eskişehirspor) - Kubilay (Adana Demirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 25\'inci haftasında Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 17 ve 47\'nci dakikalarda Ofoedu atarken, konuk ekibin golleri 4\'üncü dakikada Mendy ve 78\'inci dakikada Tambe\'den geldi.

4\'üncü dakikada Adana Demirsporlu Mendy takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

17\'nci dakikada Dorukhan\'ın pasında Ofoedu sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

47\'nci dakiada gelişen Eskişehirspor atağında Hasan Ayaroğlu ceza alanına ortaladı, Ofoedu kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 2-1.

78\'inci dakikada Adana Demirsporlu Tambe beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

Karşılaşana 2-2\'lik skorla sonuçlandı.

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