Eskişehirspor 22 Kasım'da olağanüstü kongreye gidiyor

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında gereken desteği göremediklerini söyledi.

Özeçoğlu şöyle devam etti: \"Kulübümüzün yönetimine kayyum atanma tehlikesi olduğu için ben ve arkadaşlarım, özveri göstererek görevi kabul ettik. Daha mazbatamızı almadan FIFA tarafından konulmuş ve kesinleşmiş transfer yasağı kongreden bir gün sonra TFF tarafından uygulandı. Transfer yasağı gelince, yönetim kurulu olarak büyük bir muhasebenin içine girdik. İstifa edip etmemeyi uzun süre tartıştık, ancak o gün bıraksaydık, Eskişehirspor tarihinin en kötü günlerini yaşayabilir, takım kuramama tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Her türlü zorluğu göze alarak görevde kalmaya karar verdik. Bu süreçte, başka bir takım ile transfer sözleşmesi imzalamayan tüm futbolcular ile yeniden sözleşme imzalandık ve takımda tuttuk. Kulüp lisans başvurusu için 117 imza toplandı, ancak Emre Güral, Gekas, Ertuğrul Sağlam, Berkay Cumhur Dabanlı\'dan imza alınamadığı için kulübümüz maalesef lisans başvurusunu tamamlayamadı ve 3 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldık.\"

\"GİTTİĞİMİZ HER KAPIDAN ELİMİZ BOŞ DÖNDÜK\"

Eskişehirspor Kulübü\'nün 165 milyon TL borcunu olduğunu da belirten Özeçoğlu, \"Yönetimde olduğumuz 4 aylık süre boyunca, Eskişehirspor Kulübü\'nün kasasına giren miktar 1 milyon TL\'dir. Ancak, benim ve yönetim kurulundaki üye arkadaşlarımızın cebinden kulübümüze aktarılan miktar 17 milyon TL\'dir. Eskişehirsporumuza kaynak arayışı için yaptığımız görüşmelerde gördük ki, kulübümüz maalesef, güvenirliğini ve şeffaflığını kaybetmişti. Gittiğimiz her kapıdan elimiz boş döndük. Siyasetçi ve işadamları, daha önce yapılan yardımlar ile verilen desteklerin nereye gittiğini bilmediği için artık yardım yapmak istemiyor. Kredibilitemiz o kadar düşmüş ki gittiğimiz deplasmanda otele girişimizi ancak nakit ödeyerek yapabiliyoruz. Mali Genel Kurulda açıklanan toplam borç tutarı 116 milyon TL iken, göreve geldiğimiz 13 Temmuz 2017 tarihi itibari ile toplam borcun 48 milyon 989 bin 614 TL ilave ile yaklaşık 165 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Bunlara henüz daha kesinleşmemiş alacaklar ve yargılaması süren alacaklar dahil değildir\" diye konuştu.

KONGRE 22 KASIM\'DA

Eskişehirspor\'un büyük bir camia olduğunu ifade eden Sinan Özeçoğulu, olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını ve kongrenin 22 Kasım\'da yapılacağını açıklayarak şunları söyledi:

\"Camiamız çok büyük bir camia, ancak yaşanan sıkıntılar artık \'birkaç iyi insanın\' çözebileceğinin çok ötesine çıkmıştır. Uzun süredir, durumun ne kadar kötü olduğunu anlatmak için çeşitli uyarılar yaptım. Üzülerek söylemeliyim ki bu uyarılarım, kaynak bulma konumunda olan bazı kişiler için gerekli etkiyi yaratmadı. Bu yaşananlardan sonra, koltuğa yapışıp hiçbir şey olmamış gibi davranırsak, taraftarımızın sürekli eleştirdiği yönetici profiline uymuş olacağız. Bizler için Eskişehirsporumuzun kurtulması, Eskişehirspor yöneticisi olmaktan çok daha önemlidir. Üzülerek söylemeliyim ki taraftar ve camianın belli bölümü dışında hemen herkes maalesef Eskişehirspor\'dan vazgeçmiş bir ruh halindedir. Eskişehir\'in ve Eskişehir\'i yönetenlerin bu ruh halinden çıkmaları için bir şok etkisi gerekmektedir. Tüm bunları düşünerek, Eskişehirspor Yönetim Kurulu olarak olağanüstü kongre kararı aldığımızı hepinizle paylaşmak istiyoruz. Bu kararımız, katidir ve kesinlikle geri dönüşü yoktur. Biz, malum şartlarda göreve gelerek ve görev yürüttüğümüz dört ay boyunca nasıl Eskişehirspor\'umuzun kurtuluşu için çalışmışsak, aslında görevden ayrılarak da Eskişehirsporumuzun kurtuluşu için çalışmak niyetindeyiz. Şimdi buradan camiaya ve şehri yönetenlere, kongre tarihine kadar, Eskişehirsporumuzu düzlüğe çıkaracak formülü bulmaları için bir kez daha ve son kez ricacı oluyoruz. Kongreden sonra, Eskişehirsporumuzu düzlüğe çıkaracak formüle sahip kişilere görevi devredip, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, bizi her zaman anlayan, hep cefa çeken büyük taraftarımızın arasına katılacağız.

