T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor 1 - İstanbulspor: 2

ESKİŞEHİR,(DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Vural Gül (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Bilal Aziz (xx), Kaan (xx), Semih Güler (xx),(Dk

20 Ocak 2018 22:33

ESKİŞEHİR,(DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Vural Gül (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Bilal Aziz (xx), Kaan (xx), Semih Güler (xx),(Dk.88 Serdar Yazıcı) Felix (xx), Dk.63 Hasan Ayaroğlu xx), Akaminko (xx), Uğur İnceman (xx)(Dk.75 Furgan Polat x), Hasan Hüseyin Acar (xx), Erkan Zengin (xx), Chikeluba Ofoedu (xx), Bruno (xx)
İSTANBULSPOR: Okan (xxx)- Yalçın Kılınç (xxx), Oğuzhan Berber (xxx), Wellington (xxx), Muhammed Demirci (xxx) (Dk. 70 Onur Kolay xx), Kubilay Aktaş (xxx), Mehmet  (xx)(DK. 51 Ali Dere xx), Kojic (xx)(Dk. 76 İbrahim Yılmaz xx), İbrahim Halil Çolak (xxx), Onur Ergün (xxx), Cajic (xx)
GOLLER: Dk.60 Felix (Eskişehirspor). Dk. 62 Yalçın Kılınç , Dk.85 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Yalçın Kılınç, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 18\'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında İstanbulspor\'a 2-1 yenildi. Eskişehirspor\'un golünü 60\'ıncı dakikada Felix kaydederken, İstanbulspor\'un gollerini ise 62\'nci dakikada Yalçın Kılınç, 85\'inci dakikada da İbrahim Halil Çolak attı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 26\'ya yükseltirken, ev sahibi Eskişehirspor 18 puanda kaldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİRDHA STAT Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLERTürkalpSoner MaraşVural GülKayacanBilal AzizKaanSemih GülerSerdar Yazıcı FelixDkHasan AyaroğluAkaminkoUğurFurgan PolatHasan Hüseyin AcarErkan ZenginChikeluba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24