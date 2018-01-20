Eskişehirspor 1 - İstanbulspor: 2

ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Vural Gül (xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx)- Bilal Aziz (xx), Kaan (xx), Semih Güler (xx),(Dk.88 Serdar Yazıcı) Felix (xx), Dk.63 Hasan Ayaroğlu xx), Akaminko (xx), Uğur İnceman (xx)(Dk.75 Furgan Polat x), Hasan Hüseyin Acar (xx), Erkan Zengin (xx), Chikeluba Ofoedu (xx), Bruno (xx)

İSTANBULSPOR: Okan (xxx)- Yalçın Kılınç (xxx), Oğuzhan Berber (xxx), Wellington (xxx), Muhammed Demirci (xxx) (Dk. 70 Onur Kolay xx), Kubilay Aktaş (xxx), Mehmet (xx)(DK. 51 Ali Dere xx), Kojic (xx)(Dk. 76 İbrahim Yılmaz xx), İbrahim Halil Çolak (xxx), Onur Ergün (xxx), Cajic (xx)

GOLLER: Dk.60 Felix (Eskişehirspor). Dk. 62 Yalçın Kılınç , Dk.85 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Yalçın Kılınç, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

TFF 1\'inci Lig\'in 18\'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında İstanbulspor\'a 2-1 yenildi. Eskişehirspor\'un golünü 60\'ıncı dakikada Felix kaydederken, İstanbulspor\'un gollerini ise 62\'nci dakikada Yalçın Kılınç, 85\'inci dakikada da İbrahim Halil Çolak attı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 26\'ya yükseltirken, ev sahibi Eskişehirspor 18 puanda kaldı.

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