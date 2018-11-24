Eskişehirspor - Ümraniyespor: 2-2

ESKİŞEHİR (DHA)
STAT: Eskişehir Yeni
HAKEMLER: Caner Ak (xxx), Deniz Turgut (xxx), Furkan Ürün (xxx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx) - Tolga (xx) (Dk. 71 Talha xx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xx) (Dk. 79 İsmail x), Mevlüt (xx), Mehmet Özcan (xxx), Alperen (xxx), Fıratcan (xx) (Dk. 85 Bedirhan), Mehmet Feyzi (xxx), İbrahim Halil Öner (xxx)
ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Appindangoye (xx), Merthan (xx), Mücahit (xx), Alaaddin (xx), Madinda (xxx), Serkan (xx), Emircan (xx) (Dk. 84 Dialiba), Recep (xx) (Dk. 46 Bahadır xx), Vasilogiannis (xx) (Dk. 74 Atabey), Leandrinho (xxx)
GOLLER: Dk. 35 Mehmet Feyzi, Dk. 38 Alperen (Eskişehirspor) - Dk. 24 Leandrinho, Dk. 49 Madinda (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Mevlüt (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Mevlüt, Fıratcan (Eskişehirspor) - Menthan, Serkan, Bahadır (Ümraniyespor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
24\'üncü dakikada gelişen Ümraniyespor atağında Leandrinho, kaleci Ekrem\'in yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
35\'inci dakikada Mehmet Feyzi, aşırma bir vuruşla takımına eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.
38\'inci dakikada Eskişehirsporlu Alperen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
49\'ucu dakikada Ümraniyesporlu Madinda\'nın uzaktan sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-2
76\'ncı dakikada rakibine sert giren Eskişehirsporlu Mevlüt ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maçta başka gol olmayınca Eskişehirspor evinde Ümraniyespor\'la 2-2 berabere kaldı.
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