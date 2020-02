Eskişehirspor - Osmanlıspor maçının ardından

ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor\'un kendi sahasında Osmanlıspor\'u 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, iki haftadır kendi sahalarında oynadıklarını ve bu iki maçı da kazandıklarını hatırlattı. Genç futbolcularının Osmanlıspor karşısında iyi mücadele etiklerini söyleyen Fuat Çapa şöyle konuştu: \"Geçen haftaki galibiyetten sonra tekrar iç sahada oynayacaktık ve bunu da lehimize çevirmek istiyorduk. Geçen hafta değişik bir dizilişle sahaya çıkmıştık. Bu hafta da değişik bir dizilişle çıktık. Bu tabii ki hem rakipleri bir şekilde durdurma anlamında, hem de kendi oyunumuzu geliştirmek anlamında oyuncularımıza basit, karşılaşma içinde uygulayabileceği görevler verdik. İşlerini zorlaştırmayalım istedik. Onlar da bunu çok iyi bir şekilde bugün gerçekleştirdiler. Geçen haftalara nazaran bu hafta biraz daha keyif alarak takımı seyrettim. Gol, bizim adımıza çok doğru bir zamanda geldi. Taraftarımıza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Tribündeki coşkuyu sahaya yansıttılar. Bugünkü galibiyetimizde onların hakkını vermemiz gerekiyor. Devre arasına kadar belirli bir puan bariyeri vardı belirlediğimiz. Onun şu anda 3-4 puan gerisindeyiz. Önümüzde daha 6 karşılaşma var. İnşallah beklentimiz üzerinde bir puanla devre arasına gireriz ve ikinci devre ona göre hazırlıklarımızı yaparız. Ama şu anda herkes ayağını yere basarak, bir sonraki karşılaşmayı unutmayarak yoluna devam etmek zorunda. Her puanın, her karşılaşmanın bizim için yüzde yüzden fazla değeri var. Bunu gerçekleştirdiğimizde de hedefimize ulaşmış olacağız. Sadece iki tane üst üste galibiyet aldık. Bu, bizim istediğimiz puan bariyerine hala bizi ulaştırmadı. Gelecek haftalarda da aynı konsantrasyon ve ciddiyetle devam etmek zorundayız.\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise genç takımdan oluşan Eskişehirspor\'u tebrik ettiğini söyleyerek, \"Eskişehir\'in genç takımla oynuyor olması bizi müsabaka olarak umutlandırdı. Ancak yüksek şiddetli koşullar konusunda olsun, hareketlilik konusunda olsun son dönemlerde Eskişehir takımındaki çocukların gelişme içerisinde olması bizim işimizi oldukça zorlaştırdı. Eskişehir\'in bu uygulamadan çok karlı çıkacağını düşünüyorum. Genç oyunculardan birkaç tanesinin en azından Türk futboluna kazandırılmış olması da iyi bir proje olarak gözüküyor. Zorlukla yapılmış bir proje ama iyi olacak inşallah. Türk futbolu adına da seviniyoruz. Tebrik ediyoruz rakibimizi. Bizim oyunumuzla ilgili çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Bunu kamuoyu takdir eder ama dediğim gibi almak istediğimiz şeyleri alamadık, rakibi tebrik ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fuat Çapa\'nın açıklamaları

- Mustafa Reşit Akçay\'ın açıklamaları

FOTOĞRAFLI