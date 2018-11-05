Eskişehirspor - Osmanlıspor: 1-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Oğuz Terzi (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Tolga (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xxx) , Mevlüt (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Alperen (xxx) (Dk. 84 İsmail), Fıratcan (xx) (Dk. 70 Kaan Gül xx), Mehmet Feyzi (xx) (Dk. 78 Bedirhan xx), İbrahim Halil Öner (xxx)

OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan (xx) - Ali Ülger (xx), Tugay Kaçar (xx) (Dk. 73 Payam Sadeghian xx), Eric Mbu (xx), Burhan Eşer (xx) (Dk. 59 Mertan Caner Öztürk xx), Hasan Kılıç (xx), Muhammed Bayır (xx), Numan Çürüksu (xx) Lembi (xx) (Dk. 64 Sinan Kurt xx), Anıl Karaer (xx), Magaye Gueye (xx)

GOL: Dk. 45 Alperen (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Mevlüt, Tolga, Alperen, İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor) - Tugay Kaçar (Osmanlıspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Osmanlıspor\'u 1-0 yendi.

Hakem ve futbolcular, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle sahaya LÖSEV yazılı tişörtleri giyen çocuklarla ameliyathane maskesi takarak çıktı.

2\'nci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Semih Güler\'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

31\'inci dakikada Muhammed Bayır\'ın ortasında Tugay Kaçar kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

45\'inci dakikada Osmanlıspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan\'ın Anıl Karaer\'e vermek istediği pasta Alperen araya girerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

49\'uncu dakikada Hasan Kılıç\'ın sert şutunda top auta çıktı.

60\'ıncı dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım\'ın uzaktan şunda top az farkla auta gitti.

64\'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Fıratcan kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu açınca Ahmet Eyüp Türkaslan tehlikeyi önledi.

70\'inci dakikada Magaye Gueye\'nin sert şutu kaleci Ekrem\'den döndü,Tugay Kaçar tamamlamak istedi, top direğe çarptı. Boşta kalan topu Magaye Gueye auta gönderdi.

Maç Eskişehirspor\'un 1-0 galibiyeti ile bitti.

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