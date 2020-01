Eskişehirspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor\'un kendi sahasında MKE Ankaragücü\'ne 3-1 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendirmediklerini söyledi. Üzgün olduklarını ifade eden İldiz şöyle konuştu:

\"Maç öncesi de zorlu bir müsabaka olacağını söylemiştik. Mutlak kazanmamız gereken müsabakaydı. Hakikaten de o bilinç içerisinde çalıştık. Oyuna da iyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle 45 dakika içerisinde hemen hemen rakibe pozisyon vermedik. Yediğimiz gol dışında. İkinci yarı gene çok istedik. Ama bugün hakikaten futbol şansı da yanımızda değildi, beceriksizliğimiz de vardı. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbolda atacaksınız. Biz kaçırdık, rakibimiz attı. Böyle bir maç oldu. Yine eski hastalığımız hortladı. Çıkarken kendi ayağımızdaki topları kaptırdık onlardan gol yedik. Mücadele anlamında sonuna kadar kovaladık. Kaçırdığımız veya yediğimiz gollere baktığımız zaman 3-1\'lik skor hakkaniyet değildi ama futbolda atacaksınız. Dediğim gibi biz kaçırdık rakibimiz attı. Bu anlamda çok üzgünüz.\"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise uyguladıkları taktiğin olumlu sonuç verdiğini ve maçı kazandıklarını söyledi. Kartal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"Bu maçtan önce Eskişehir\'in 3-4 maçını analiz ettik. Nasıl oynayacaklarını tahmin ediyorduk. Merkezde bekleyerek ikinci bölgede üzerimize gelmelerini sağladık. İlk 15-20 dakika taraftarlarının coşkusuyla da üzerimize daha fazla baskılı geleceklerini de biliyorduk. Önce 15-20 dakikayı atlatıp oyunu kontrolümüze alıp öndeki kuvvetli ve hızlı oyuncularımızla Eskişehir\'in arkada bıraktığı boşlukları değerlendirip sonuca gitmekti planımız. Hafta boyunca bu plan üzerine çalıştık. Bu plan da tuttu. Daha sonra ikinci yarıda gollerden sonra arkada daha büyük boşluklar bıraktılar ve üzerimize geldiler. Bunların bir tanesi değerlendirdik. Yani 2 pozisyon daha vardı değerlendirebilirdik. Ama sonuç olarak taktiksel anlamda bugün bunu yapmamız gerekiyordu. Oyuncularımız da sağ olsunlar her hafta rakibe göre maçların ayrı bir hikayesi olduğuna göre biz de her rakibe göre taktiksel anlamda haftalık çalışıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz, oyuncularımıza anlatıyoruz. Bugün de bu maçın hikayesine göre taktiksel anlamda ne söylediysek oyuncularımız harfi harfine yerine getirdiler. Taktik disiplininden dolayı böyle bir galibiyet elde ettik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aramızda bulunamayan Ankaragücü taraftarının uzaktan da olsa bize destek verdiğini biliyoruz. Bu galibiyeti camiamıza ve aramızda olamayan taraftarlarımıza da armağan ediyoruz.\"

