Eskişehirspor - Kardemir Karabükspor: 2-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Özgüç Türkalp, (xxx), Engin Erdem (xxx), Oğuz Terzi (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx)- Bedirhan (xxx), Semih Güler (xxx), Mevlüt (xxx), İsmail (xxx), Furgan Polat (xxx)(Dk.79 Utku xx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xxx)(Dk.90 Tolga), Fıratcan (xxx), Mehmet Feyzi (xxx)(Dk.72 Alperen xx), İbrahim Halil Öner (xxx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz (xx) - Ahmet Karadayı (xx), Fatih Tultak (xx), Abdullah (xx), Can (xx), Yusuf (xx), Andriy Bliznichenko (xx)(Dk.59 Ali Kemal xx), Batuhan (xx), Cihan (xx), Berk (x), Melih (xx)(Dk.62 Arif xx)

GOLLER: Dk.14 Talha, Dk.29 Berk (K.K.) (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Andriy Bliznichenko, Arif (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de mücadele eden Eskişehirspor, 13 futbolcusunun lisans tescil işlemini gerçekleştiremediği için genç takımının futbolcularıyla çıktığı maçta Kardemir Karabükspor\'u 2-0 yendi.

14\'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Talha, plase bir vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 1-0.

29\'uncu dakikada İbrahim Halil Öner tek başına ceza alanına girip sert vurdu, tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Berk topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

54\'üncü dakikada Mehmet Feyzi\'nin sağdan ortasında Fıratcan yükselerek kafa vurdu, top üst direkten geri döndü, boşta kalan topu Mehmet Feyzi auta gönderdi.

Maç, Eskişehirspor\'un 2-0 galibiyeti ile bitti.



FOTOĞRAFLI

