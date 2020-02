Eskişehirspor - Hatayspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehirspor\'un kendi sahasında Hatayspor\'a 3-0 yenildiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor Teknik direktörü Fuat Çapa, daha önce oynadıkları maçların çok uzağında kaldıklarını söyledi. Eskişehirspor\'un bir an önce ilk yarının tamamlanmasını beklediğini ifade eden Çapa, \"Çok uzun bir süreç geçireceğimizi söylemiştik. Bugünkü sonuçlar bizim için çok büyük bir sürpriz değil. Biz Eskişehirspor\'u ayakta tutma adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gereken gayreti gösteriyoruz. Ama sıkıntı, elimizdeki malzeme bu. İlk devrenin bir an önce bitmesi için sayıyoruz açıkçayı. Yeni bir an önce bitsin, devre arasını görelim, önümüzü görelim ne olacak sportif anlamda. Ama transfer yasağını açmazsak bence ikinci devreye başlamak bile lazım. Yani buraya gelen bu kadar taraftarı, bizleri, yani benim ne suçum var? Veya gelen taraftarın ne suçu var ki? Biz de bir yere kadar, burası bizim evimiz dedik ilk geldiğimiz zaman. Ki öyle de. bırakıp gitmek için çok fazla nedenlerimiz vardı. Her türlü fedakarlığı yaptık. Kariyer açısından, maddi açıdan yaptık. Yaparız da. Ama bizim bunu yapmamız yetmiyor. Hiçbir şey değişmiyor. Çünkü katabileceğimiz bir şey kalmıyor. Neyin mücadelesini veriyoruz? Kim için mücadele ediyoruz? En ufak bir ışık yok. Ama biz hiçbir zaman gemiyi terk eden kişi olmayacağız, olmayız da. Ama delikleri kapatmak için mücadele ederiz. Ama bizi aşacak şeyler olacaksa da yapacak bir şey yok. O zaman artık duygusallığı benimsemeyi bir kenara bırakıp artık biz de geleceğimizi düşünmek zorundayız.\"

PALUT: \"MUTLUYUZ\"

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut da 3 puana sevindiklerini söyleyerek şöyle konuştu: \"Buraya gelirken zor bir maç olacağını düşünüyorduk, çünkü Eskişehirspor kendi sahasında taraftarlarının desteğiyle genç takım olmasına rağmen çok iyi mücadele edip bu disiplini 90 dakika sürdürüyordu. Aslında maç beklediğimiz gibi de oldu. Maça iyi başladık ama ilk yarının ortalarından itibaren Eskişehir takımı üstünlüğü biraz ele aldı. İlk yarı sonunda attığımız golle devreye önde girdik. Bu golle beraber Eskişehirspor takımı karşısında geride büyük boşluklar yakaladık ve attığımız iki gol ile de karşılaşmayı kazandık, mutluyuz.\"

