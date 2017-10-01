Eskişehirspor - Grand Medical Manisaspor maçının ardından 

ESKİŞEHİRSPOR\'un kendi sahasında Grand Medical manisaspor\'u 3-2 yendiği maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Eskişehirspor\'un yeni teknik direktörü Yücel İldiz ilk maçında takımının sezonun ilk galibiyeti almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. İldiz, 2-3 gün önce Eskişehir\'e geldiğini belirterek şöyle konuştu:

\"Sezon başından beri kazanamayan bir Eskişehirspor, son derece kısıtlı bir kadro, kazanmak zorunda olduğumuz bir müsbaka. Kaptanımızın cezası vardı. 2 sakatımız vardı. bu nedenle çok sıkıntılı bir kadro ile sahaya çıktık. Masabaka boyunca da 3 tane de zorunlu değişiklik yaptık. Bütün bunlara rağmen oyuncu arakaşlarımın isteği ve coşkusu çok iyiydi. Mağlüp duruma düşmemize rağmen oyunun başından sonuna kadar oyunu hakkettiğimizi düşünüyorum. Zaman zaman aşırı heyecandan dolayı veyahut da maç kazanamanın verdiği tedirginlikten dolayı basit hatalar yaptık, bazen de gereksiz topla oynadık ama gerçekten çok açık skorla kazanabirdik son saniyeye kadar, maçın başından sonuna kadar gol kaçırdık. Bunlar hiç önemli değil. Çünkü neden, kazandığımız ilk maç. Puan kaybetseydik çok önemli hale gelecekti. Eskişehirspor için her anlamda iyi bir başlangıç oldu. Milli takım arasının da gelmesi bizim adımıza çok iyi, çünkü hem sakatlar açısından hem zaman kazanmamız açısından, bizim açımızdan, biraz daha çalışmamız açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Yani hem hak ettiğimiz bir galibiyet, hem zamanlaması müthiş bir galibiyet diye düşünüyorum. Seyircimize çok teşekkür ederim. Eskişehirspor budur, Eskişehirspor seyircisi bu. Gerçekten takımı müthiş desteklediler, stadı doldurdular. Bize de moral verdiler, sağolsunlar oyuncularımıza moral verdiler. İyi bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Daha da farklı da kazanabilirdik ama bugün kazanmak güzeldi. Bugünkü mücadeleye kazanmak yakışırdı. İyi oldu, bugün puan kaybetsek bence haksızlık olurdu.\"

HAKEMİ ELEŞTİRDİ

Grand Medical Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın hakemini eleştirerek kötü bir yönetim sergilediğini öne sürdü. Karafırtınalar, karşılaşmayı değerlendirmesini isteyen basın mensuplarına şunları söyledi:

\"Nasıl yapayım maçın değerlendirmesini? Siz sözleyin, yardımcı olun bana. Ben nasıl istersem değil, hakem nasıl isterse oluyor artık arkadaşlar. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün sadece maç kaybettik, yenilmedik. Burada 10 kişiyle, bu coşkulu taraftarın önünde hakikaten güzel işler yaptılar. İyi oynadık mı? Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Onları bir dana kutluyorum buradan. Tahriklere kapılmadılar. Daha fazla oyuncumuz da atılabilirdi. Rakipten atılması gerekiyordu. Devreyi bir türlü bitirmedi. İkinci yarı neredeyse 6 tane oyuncu değişti, 4 dakika uzatma verdi. Bahane değil arkadaşlar, çok kötü maç yönetti. Biz de ilk yarı kötü oynadık. Öne geçtik ama son dakika o golü yemeseydik, devreye 1-0 girseydik çok daha farklı bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Dediğim gibi oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. \"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Eskişehirspor Teknik direktörü Yücel İldiz\'in konuşması,

-Grand Medical Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar\'ın konuşması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)