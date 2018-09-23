T24 LogoT24 Logo
Spor

Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep: 0-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Hüseyin Aylak (xx), Hakan Karabalcık (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Bedirhan (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), İsmail (xxx), Furgan Polat (xxx), Mehmet Özc

23 Eylül 2018 21:29

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Hüseyin Aylak (xx), Hakan Karabalcık (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Bedirhan (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), İsmail (xxx), Furgan Polat (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xxx), Fıratcan (xx) (Dk. 72 Mevlüt xx), Mehmet Feyzi (xx) (Dk. 78 Alperen xx), İbrahim Halil Öner (xx) (Dk. 90+2 Kaan Gül)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xxx) - Ahmet (xxx), Yalçın (xxx), Igor (xxx), Poepon (x) (Dk. 9 Del Valle xxx), Kerim Avcı (xxx), Kubilay (xx), Oğulcan (xxx), Emmanuel (xx) (Dk. 65 Jafferson xx), Mahmut (xx) (Dk. 78 Yusuf xx), Rıdvan (xx)
SARI KARTLAR: Talha, İbrahim Halil Öner, Mehmet Feyzi, Semih Güler (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.

45\'inci dakikada Mehmet Feyzi\'nin ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
45+1\'inci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan\'ın ceza alanı içindeki şutunda kaleci Ekrem son anda topu kornere çeldi.
49\'uncu dakikada Oğulcan\'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
71\'inci dakikada Jafferson\'un ceza alanı dışındaki sert şutunda top üstten auta gitti.
Maç 0-0 bitti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA STAT Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER Kadir SağlamHüseyin AylakHakan KarabalcıkEkremBedirhanSemih GülerCemaliFurgan PolatMehmetTalhaFıratcanDkMevlütMehmet FeyziAlperenHalilKaan Gül
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24