Eskişehirspor - Gazişehir Gaziantep: 0-0

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR (DHA)
STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Kadir Sağlam (xx), Hüseyin Aylak (xx), Hakan Karabalcık (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xxx) - Bedirhan (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), İsmail (xxx), Furgan Polat (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Talha (xxx), Fıratcan (xx) (Dk. 72 Mevlüt xx), Mehmet Feyzi (xx) (Dk. 78 Alperen xx), İbrahim Halil Öner (xx) (Dk. 90+2 Kaan Gül)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay (xxx) - Ahmet (xxx), Yalçın (xxx), Igor (xxx), Poepon (x) (Dk. 9 Del Valle xxx), Kerim Avcı (xxx), Kubilay (xx), Oğulcan (xxx), Emmanuel (xx) (Dk. 65 Jafferson xx), Mahmut (xx) (Dk. 78 Yusuf xx), Rıdvan (xx)
SARI KARTLAR: Talha, İbrahim Halil Öner, Mehmet Feyzi, Semih Güler (Eskişehirspor)
Spor Toto 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor kendi sahasında Gazişehir Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı.
45\'inci dakikada Mehmet Feyzi\'nin ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla auta çıktı.
45+1\'inci dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan\'ın ceza alanı içindeki şutunda kaleci Ekrem son anda topu kornere çeldi.
49\'uncu dakikada Oğulcan\'ın şutunda top az farkla auta çıktı.
71\'inci dakikada Jafferson\'un ceza alanı dışındaki sert şutunda top üstten auta gitti.
Maç 0-0 bitti.
FOTOĞRAFLI