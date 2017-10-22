Eskişehirspor - Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 3-1

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xxx), Cumhur Altay (xxx), Soner Maraş (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xXx)- Dorukhan (xxx)(Dk.88 Felix), Akaminko (xxx), Aykut (xxx), Kaan (xxx)- Erkan Zengin (xxx), Hasan Hüseyin Acar (xxx), Hürriyet (xxx), Hasan Ayaroğlu (xx)(Dk.70 Uğur İnceman xx)- Bruno (xxx), Semih Şentürk (xx)(Dk.62 Ofoedu xx

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xx), Stephane Ghislaın Acka (xx), Mehmet Ozan (xxx), Jasmin Trtovac (xxx), Murat (xx), Hamza Younes (xxx), Burhan Eşer (xxx), Haris Harba (xx)(Dk.74. Mert Nobre xx, Hakan Arslan (xx)(D.82 Gökhan Karadeniz), Taylan (xx), Jasmin Scuk (xx)

GOLLER: Dk.22 Kaan. Dk.78 Dorukhan, Dk.85 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor). Dk.52 Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan (Eskişehirspor). Mehmet Ozan, Burhan Eşer (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Türkiye 1\'inci Lig\'de Eskişehirspor, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 3-1 yendi. Karşılaşma, vefat eden ve dün Eskişehir\'de toprağa verilen ETİ Şirketler Grubu Onursal Başkanı Firuz Kanatlı ve A Milli Takım eski oyuncularından, Boluspor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Çetiner Erdoğan\'ın vefatı nedeniyle 1 dakikalık Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasından sonra başladı.

23\'üncü dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Erkan Zengin sağdan ceza alanına oraladı, Bruno\'nun pasında Kaan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Eskişehirspor\'un 1-0 üstünlüğü ile kapandı.

52\'nci dakikada Burhan Eşer sağ çaprazdan ceza alanına girdi, vuruşunda top kaleci Kayacan\'ın yanından ağlarla buluştu: 1-1.

61\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Semih\'in vuramadığı topa Brunodokundu, top az farkla üstten auta gitti.

78\'inci dakikada Erkan Zengin sağdan topu ceza alanına ortaladı, oluşan karambolde Dorukan takımını öne geçiren golü kaydetti: 2-1.

85\'inci dakikada Dorukhan\'ın ortasında Hasan Hüseyin Acar topu ağlara gönderdi: 3-1.

Maç, Eskişehirspor\'un 3-1 galibiyeti ile bitti.

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