Eskişehirspor - Boluspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,(DHA)

Eskişehirspor\'un kendi sahasında Boluspor ile 2-2 berabere kaldığı maç sonunda düzenlenen basın toplantısında her iki takmın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

VURAL: \"MUTLUYUZ\"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi. Vural şöyle konuştu:

\"Tabii ki mutluyuz. Niye? Çünkü koca bir çınarın yerlerde sürünmesine oyuncular, biz, ve taraftarlarımız müsaade etmedi. Hep birlikte olduk. Çok güzel bir atmosfer. Her zaman olduğu gibi o büyük Eskişehirspor taraftarları son dakikaya kadar destekle, bir taraftarın takıma ne kadar büyük katkı sağladığını gösterdi. Maç bitmeden hiçbir şey olmaz. İşte 90\'da gol oldu, 86\'da girdi. Yani futbol garip bir oyundur. Akışa bakalım dakika 9. İyi oynadığımız dönem. Biz gol atmak isterken döndü geldi rakip inanılmaz çabuk çıktı ve maalesef kalemizde 9\'uncu dakikada gol gördük. Şok olmadık devam ettik.\"

KARAFIRTINALAR: \"PLAY-OFF RAHATLIĞI İLE GELMİŞTİK\"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise Eskişehirspor karşısına play-off rahatlığı ile çıktıklarını söyleyerek, \"Öncelikle takımı tekrar kutluyorum. Geçen hafta play-off\'u oynamayı garantilemiştik. Buraya o rahatlıkla gelmiştik. İlk iki iddiamızı devam ettirmek için de önemli bir müsabakaydı. İstediğimiz skoru da bulmuştuk aslında. Son 10 dakikada, nedenini bir şeye bağlayamıyorum, sadece rehavete bağlıyorum. En azından play-off\'ta neler yapmamız gerektiği açısından belki de bize derslik bir maçtı. Ama bizim gibi bir takımın, kaliteli takımın, deneyimli oyunculardan kurulu bir takımın son 5 dakikada, 10 dakikada 2-0\'dan 2-2 yaptırmaması gerekiyordu. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Önümüzde Denizli maçı var, onu da en iyi şekilde geçip play-off\'lara takımı en iyi şekilde hazırlamak istiyoruz\" diye konuştu.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yılmaz Vural\'ın açıklamaları

- Sait Karafırtınalar\'ın açıklamaları