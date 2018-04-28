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Spor

Eskişehirspor - Boluspor: 2-2

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA) STAT: Eskişehir Yeni Stadyum HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İbrahim Bozbey  (xx), Abdullah Bora Özkara (xx) ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx) - Bedirhan (xx) (Dk

28 Nisan 2018 20:31

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR, (DHA)

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum
HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), İbrahim Bozbey  (xx), Abdullah Bora Özkara (xx)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xx) - Bedirhan (xx) (Dk. 61 Semih Şentürk xx), Akaminko (xx), Semih Güler (xx), Bilal Aziz (xx), Kaan (xx), Hürriyet (xxx), Dorukhan (xx) (Dk. 74 Aykut xx), Hasan Hüseyin Acar (xx), Hasan Ayaroğlu (xx) (Dk. 86 Andaç), Bruno (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx) - Furkan (xx), Alim (xx), Diarra (xx), Cengiz Umut (xx), Yusuf Emre (xxx), İshak (xx), Sefa (xxx) (Dk. 81 Burak), Guido Koçer (xx) (Dk. 46 Akabueze xx), Mustafa Durak (xx) (Dk. 69 Dos Santos xx), Poepon (xxx)
GOLLER: Dk. 85 Hürriyet, Dk. 90 Andaç (Eskişehirspor) - Dk. 30 Yusuf Emre, Dk. 79 Poepon (Boluspor)
SARI KARTLAR: Semih Şentürk (Eskişehirspor) - Alim, Furkan (Boluspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 33\'üncü haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Boluspor ile son dakikalarda attığı gollerle 2-2 berabere kaldı.

26\'ncı dakikada Kaan\'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi.
30\'uncu dakika gelişen Boluspor atağında Yusuf Emre kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 0-1.
61\'inci dakikada Hasan Ayaroğlu\'nun uzattan şutunda top az farkla auta gitti.
62\'nci dakikada Akabueze\'nin şutunda top yan direğe çarpıp dışarı çıktı.
79\'uncu dakikada Furkan\'ın pasında Poepon topu ağlara gönderdi: 0-2. 
85\'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Hürriyet kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
90\'ıncı dakikada Bruno\'nun pasında oyuna yeni giren Andaç takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2.
Karşılaşma 2-2 bitti.

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