Eskişehir'in son kalaycısı

Kemal ATLAN- Hakan TÜRTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kendisinden başka kalaycılık yapan kimsenin olmadığını belirten Ramazan Kalay (58), \"Son kuşak, son kalaycı benim. Benden sonra Eskişehir\'de bu meleği yapan kalmayacak\" dedi.

Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde \'Son Kuşak Kalay Bakır Dünyası\' adlı işyerinde tek başına kalaycılık mesleğini sürdüren Ramazan Kalay, 10 yaşından bu yana aynı işi yaptığını belirterek müşterilerinin çoğunun ilçe ve köylerden gelen kişilerin oluşturduğunu söyledi. Kalaycı olarak yetiştirecek eleman bulamadığını, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını anlatan Ramazan Kalay şöyle konuştu:

\"Dedem ve babamın zamanında yetiştim. Ustam babam. Benim çocuğum bu mesleği yapmak istemedi. Ben de zorlamadım. Eskişehir\'de bu işi benden başka yapan yok. \'Şark köşesi\' yapmak isteyenler de bakır eşyalarını getiriyor. Kalaylamayı sağlık için de tercih ediyorlar. İlk etapta bakırı ilaçlayıp daha sonra düzeltme işlemi yapıyorum. En son olarak da ocakta kalaylıyorum. Tarihi evlerin bulunduğu bu semte çeşitli kentlerden turlarla Eskişehir\'e gelen yerli turistler var. Kalaycılık mesleğinin devam ettiğini görünce sevinenler oluyor. Kalaylamanın nasıl yapıldığını da izliyorlar. Bu mesleğin bir takım zorlukları var, kolay bir meslek değil. Çok incelikli bir iş. Tabandan yetişmek gerekiyor. Ben öyle yetiştim dededen, babadan görerek. Sağlığımız el verdiği sürece severek ve isteyerek bu işi devam ettireceğim. Bu işi öğrenen olmayınca bizden sonra sona erecek herhalde. Artık son nesil, son kuşak, son kalaycı benim. Benden sonra Eskişehir\'de bu mesleği yapan kalmayacak.\"

Kalaycılık mesleğinin dededen kalma olduğunu belirten Ramazan Kalay, \"Mesleğinden dolayı dedem \'Kalay\' soy ismini almış. Soy ismimiz mesleğimize uygun.\"



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