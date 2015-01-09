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Spor

Eskişehir'den Erkan Zengin açıklaması: Trabzonspor'la el sıkıştık

'Fenerbahçe ile Trabzonspor, bize Erkan Zengin için bir teklif sundu'

09 Ocak 2015 17:47

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında büyük rekabete neden olan Erkan Zengin transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan, Erkan Zengin'in bonservisi konusunda Trabzonspor ile el sıkıştıklarını söyledi.

Erkan Zengin'in, menajeri Hakan Şirin'le birlikte Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun ofisine giderek (2 Ocak 2015), transfer konusunda anlaştıkları yolunda basına haberler yansımış, ancak Eskişehirspor'dan bu transfere onay çıkmadığı bildirilmişti.

NTV Spor'da 14/16 Programı'na telefonla bağlanan Eskişehirspor'un başkanı Mesut Hoşcan, İki kulüpten teklif aldıklarını ve sonuçta Trabzonspor'la el sıkıştıklarını söyledi. Hoşçan şöyle devam etti:

"Fenerbahçe ile Trabzonspor, bize Erkan Zengin için bir teklif sundu. Trabzonspor Kulübü'nün teklifi bize daha uygun olduğu için, bir Trabzonspor'la el sıkıştık. Kendileri oyuncuyla görüşüyorlar. Erkan'la görüştükten sonra transfer sonlanacak."

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