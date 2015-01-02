Erkan Zengin'in yeni takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki Erkan Zengin savaşını sarı-lacivertli kulüp kazandı. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle Eskişehirspor'dan ayrılma kararı alan Türk asıllı İsveçli futbolcu, bu sabah menajeri Hakan Şirin'le birlikte Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu'nun ofisine giderek, transfer görüşmesi yaptı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da kadrosunda görmek istediği Erkan ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Ekşioğlu, yıldız oyuncuya, "Bonservis sorununu çöz, hemen imzayı atalım" dedi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Erkan Zengin bunun üzerine Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan'la görüşerek bonservis pazarlığı yaptı. Hoşcan, "Bonservisin 1.5 milyon Euro. Bu parayı karşılarsan gitmene izin veririz" dedi.

Erkan buna karşılık, "Benim Eskişehirspor'dan 800 bin Euro alacağım var. 500 bin Euro da nakit para ödeyeyim bonservisimi bana verin" cevabını verdi.

Hoşcan'ın ise, "400 bin Euro yatırıp serbest kalmanı önleyebiliriz. Ancak Eskişehirspor'da kalmak istemeyeni zorla tutamayız, yolun açık olsun" diyerek görüşmeyi noktaladığı öğrenildi.