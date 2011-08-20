Eskişehir'den Barcelona'ya

T24 - Ülkelerin iklimlerine ve bölgenin zeminlerine göre çim tohumlarının uygulanması konusunda eğitim alan ve bu konuda Türkiye’deki birçok spor kulübüne yardımcı olan Eskişehirspor Stat Müdürü Tarık Uslu, İspanya’nın ünlü kulübü Barcelona’dan davet aldı.



Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl Eskişehirspor’da tesisler sorumlusu olarak görev yaptığını, son 3 yıldır da stat müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi.



Çocukluğundan beri çim tohumu yetiştiriciliği konusunda araştırma yaptığını ve bu konuda eğitim aldığını belirten Uslu, bununla ilgili İngiltere ve Hollanda’da seminerlere katıldığını kaydetti.



Türkiye’de saha zeminlerinin ve çimlerinin çok sorunlu olduğunu ifade eden Uslu, şöyle konuştu: "Ülkelerin iklimlerine ve bölgelerin zeminlerine göre çim tohumlarının uygulanmasına yönelik eğitim aldım. Zemin ve çim çok sorunlu bir konu, bir bebeğe bakar gibi bakmanız lazım. Eskişehir’in zeminini görüp beğenen diğer kulüp yöneticileri beni statlarına davet edip yardım istiyor. Gidemediğim yerlerde ise telefonla bilgi vermeye çalışıyorum. ’Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ gibi Spor Toto Süper Lig takımlarının büyük çoğunluğuyla görüştüm. Tohumun hangi zemine hangi oranda uygulanması konusunda toplantılara katıldım. Neyin nasıl yapılması konusunda bilgiler verdim. Özellikle kentin iklimine uygun çim tohumlarını önerdim."





Eskişehirspor sahasının çimlerinin İspanya’daki Nou Camp Stadı’ndaki çimlerle aynı olduğunu anlatan Uslu, "Eskişehirspor sahasının çimleri Edirne’nin İpsala ilçesinde yetişiyor. Barcelona stat yetkilileri de saha çimini İpsala’dan aldı. Çünkü o bölgenin iklimine uygun çim, İpsala’da yetişiyordu. Bunun yanında Eskişehirspor sahasındaki kaliteyi öğrenen Barcelona stat yetkilileri beni İspanya’ya davet etti. İspanya’ya gidip yetkililerle bilgi alış verişinde bulunacağım" dedi.

"Eskişehirspor sahası Türkiye'de tek"



Uslu, Eskişehir Atatürk Stadı’na kanal sistemi yaptığını dile getirerek, "Bu proje tamamen bana ait. Yaptığım drenaj sistemi sayesinde 90 dakika boyunca yağmur yağsa bile sahada su durmuyor. Bu sistem şu an sadece Eskişehir’de var.



Eskişehirspor sahası Türkiye’de tek. Bu sistem Türkiye’deki diğer statlarda da uygulansa zemin sorunu kalmaz" diye konuştu.





