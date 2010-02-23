Eskişehir'deki yanıngının nedeni cinayet!

T24 - Yangında boğularak öldükleri sanılan ailenin korkunç bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cinayet zanlısı, ailenin üniversiteli oğlu.



Eskişehir’de Alanönü Mahallesi’ndeki bir apartamanın beşinci katından önceki gün saat 06.00 sularında dumanlar yükseldi. Yangın söndürüldüğünde içeride NATO Petrol Hattı Tesisleri özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 47 yaşındaki Ali İhsan Balaban, eşi 44 yaşındaki Nuray Balaban ve Yunus Emre Lisesi son sınıf öğrencisi kızları 18 yaşındaki Melike Balaban’ın cesetleri bulundu.



Otopsi sonucunda Ali İhsan Balaban’ın boğazına şırıngayla tuz ruhu enjekte edildiği, anne ile kızınınsa boğazları sıkılarak öldürüldüğü anlaşıldı.



Yangın sırasında evde olmayan ailenin oğlu 22 yaşındaki Mustafa Balaban önceki gün polise olayla ilgili ifade verirken elleri ve yüzündeki çizikler dikkat çekti.



Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kalıp Mühendisliği 2’nci sınıf öğrencisi M. Balaban, evden saat 01.30 sıralarında ayrıldığını, aralarında husumet bulunan bir bar sahibi tarafından otomobile zorla bindirilip götürüldüğünü ve dövüldüğünü iddia etti. Ancak Balaban’ın yalan söylediği belirlendi. M. Balaban’ın daha sonra poliste suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İddiaya göre Balaban, babasının sürekli alkol aldığını söyledi. Babası olay günü eve yine alkollü geldi. Baba oğul bu yüzden tartıştılar. Balaban’ın daha sonra şunları anlattığı öğrenildi:



“Annem ve kız kardeşim tartışmanın ardından yattı. Babama emekli olmasını, alacağı ikramiyeyle Ankara’da bir internet kafe ve bilgisayar dükkânı açmayı önerdim. Kabul etmedi ve bana küfür ederek ‘Senden adam olmaz’ dedi. Babamı bayıltıcı sprey ile bayılttım. Daha sonra annem ve kız kardeşimin yattığı odaya sprey sıktım. Babam ayılır gibi olunca boğuştuk. İçerisine tuz ruhu koyduğum şırıngayı babamın boğazına sapladım. Annemle kız kardeşim gürültüler üzerine yarı baygın halde yanıma gelince onları da ellerimle boğdum. Apartmanın alt katındaki odunluktan kömür ve eski lastik ayakkabıları aldım. Üzerimdeki giysilerin bir kısmını kömür ve lastikle birlikte sobada yaktım. Odaları ateşe verdim. Suç teşkil edecek şeyleri poşete koydum. Çıkıp bir arkadaşımın evine gittim. Babamı öldürdüğüm için pişman değilim. Annemle kız kardeşim için üzgünüm.”





