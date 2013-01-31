Eskişehir'deki soruşturmada 5 tutuklama

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye çıkartılan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, önceki gün Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan ''Porsuk Çayı ve muhtelif kanallarda düzenlemeler, masal dünyası ve Eskişehir kentsel gelişim projesi yapım işi ihalelerinde, ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına neden olunduğu'' şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen N.S. ve G.G. salıverildi.

T.G.G, R.O.T, S.A, M.R.E. ve E.Ş. tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 16'sı daha önce, emniyet ve savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.