Eskişehir'de yapay plaj sezonu açılıyor

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nce Kent Park\'a 10 yıl önce yaptırılan, 350 metre uzunluğundaki yapay plajda, çarşamba günü sezon açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi\'nden yapılan açıklamaya göre, Gökmeydan Mahallesi\'ndeki Kent Park içinde bulunan yapay plajda, yeni sezon için yürütülen çalışmalar tamamlandı. Plaj, 13 Haziran Çarşamba günü hizmete açılacak ve Ramazan Bayramı süresince de açık kalacak. Plaj suyunun kontrollerinin ve plajın genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten belediye yetkilileri, yaz sezonu boyunca 10.00- 18.00 saatlerinde hizmet verilecek plajın giriş fiyatının 15 TL olduğunu açıkladı.

Yapay plaj, Eskişehirlilerin yanı sıra çevre illerden özelikle Ankara\'dan Eskişehir\'e günübirlik gelenlerin de ilgi odağı oluyor.



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