T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de yangın ESKİŞEHİR (A.A)

20 Eylül 2011 09:48

-Eskişehir'de yangın ESKİŞEHİR (A.A) - 20.09.2011 - Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde kurulu geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra 1. Hava Kuvveti Komutanlığı, TÜLOMSAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü, İnönü ve Bozüyük belediyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, toplanan kağıt, plastik, cam atıklarının ile iki aracın yandığını kaydetti. Yangın ile mücadele ettiklerini ifade eden Peker, söndürme işleminin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapacaklarını bildirdi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 3 milyon lira maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24