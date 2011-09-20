-Eskişehir'de yangın ESKİŞEHİR (A.A) - 20.09.2011 - Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nde kurulu geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra 1. Hava Kuvveti Komutanlığı, TÜLOMSAŞ, Orman Bölge Müdürlüğü, İnönü ve Bozüyük belediyelerinin itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının çevreye sıçramaması için ekiplerin ellerinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek, toplanan kağıt, plastik, cam atıklarının ile iki aracın yandığını kaydetti. Yangın ile mücadele ettiklerini ifade eden Peker, söndürme işleminin ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapacaklarını bildirdi. Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 3 milyon lira maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.