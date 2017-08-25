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Eskişehir'de yakalanan DEAŞ üyesi adliyede (2)

IRAK BAŞBAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Irak uyruklu A

25 Ağustos 2017 20:21

IRAK BAŞBAKANINA SUİKAST GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Eskişehir\'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan Irak uyruklu A.K.\'nin gerçek adının S.T.F. (41) olduğu, Irak eski Başbakanı Nuri el-Maliki\'ye suikast girişiminde bulunmak suçundan tutuklu olarak kaldığı Irak\'taki cezaevinden DEAŞ tarafından kaçırıldığı belirtildi.  
ÇATI KATINDA YAKALANDI
DEAŞ\'ın sözde Batı Cephesi Komutanı olduğu öne sürülen S.T.F.\'nin Eskişehir\'de polisin düzenlediği baskında bir apartın çatı katında saklanırken yakalanıp gözaltına alındığı öğrenildi. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen S.T.F. savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, S.T.F. ile aynı apartta kalan biri kadın 4 Irak uyrukludan 3\'ünün sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şubesi\'ne teslim edildiği, birinin ise Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtti.

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