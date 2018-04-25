T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de, Venedik'i aratmayan görüntüler

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, baharla birlikte hareketlendi

25 Nisan 2018 14:02

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'in kent merkezini ikiye bölen Porsuk Çayı, baharla birlikte hareketlendi. Gençler, Porsuk Çayı kıyısında oturup sohbet ederken, çeşitli illerden kente turlarla gelenler ise bot ve gondollarla gezinti yapıyor.
​Porsuk Çayı\'nda belirli ücret karşılığında gezi amacıyla bulunan \'Nasrettin Hoca\', \'Edebali\' ve \'Malhatun\' adlı botlar ile 3 ayrı gondola binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. 15 dakika süreli bot gezintisi kişi başı 5 lira, en fazla 4 kişinin bindiği gondolların tur fiyatı ise 30 lira. Porsuk Çayı\'ndaki bu görüntü, Venedik\'i hatırlatıyor.
Çeşitli kentlerden geziye gelenler Eskişehir\'e hayran kaldıklarını belirtirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de son yıllarda kente gelen turist sayısında artışın olduğunu söyledi. Büyükerşen, \"Eskişehirli esnaf da, Eskişehirliler de bundan çok memnunlar. Otellerde özellikle hafta sonlarında yer bulmak mümkün değil\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kemal ATLANHakan TÜRKTANESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRPorsukGençler PorsukHocaVenedikEskişehirBüyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz BüyükerşenBüyükerşenEskişehirlilerOtellerdeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24