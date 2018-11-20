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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin ele geçirildi

20 Kasım 2018 19:18

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin ele geçirildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada; değeri yaklaşık 300 bin lira değerinde 746 gram esrar, 516 gram plaka esrar, 322 adet sentetik uyuşturucu, 1,65 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında \'uyuşturucu ticareti yapmak\', 4 şüpheli hakkında ise \'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak\' suçlarından yasal işlem yapıldı. Sorgusu tamamlanan bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

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